Koronavirüsü salgını, son haftalarda yeniden büyük bir hızla yayılmaya başladı.

Uzmanlar, hükümete gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yaparken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, özellikle hasta kişilerin sokağa çıkmaması çağrısı yapıldı. Yerlikaya, sonbaharın gelmesiyle birlikte daha da dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Zeytinburnu’nda yapılacak Millet Bahçesi’nde yer alacak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma törenine katılan Yerlikaya, İstanbul’un adrese dayalı nüfusunun 15 milyon 571 bin olduğunu, ikamet izinli ve Suriyeli göçmenlerin sayısının ise 1 milyonu geçtiğini ifade etti. Yerlikaya, özellikle korona testi pozitif çıkanların dışarı çıkmamasını isteyerek, “Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bun dan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Biz hem idarî işlem yapıyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.