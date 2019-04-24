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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Anneler iş başında

24 Nisan 2019, Çarşamba
Temiz Toplum Derneği, “Anne Hareketi” başlattı. “Anne Hareketi” adı verilen program ile annelerin toplumdaki olumsuzluklarla daha aktif mücadele etmesi hedefleniyor.

Toplumdaki olumsuzluklara karşı verdiği mücadele ile adından söz ettiren Temiz Toplum Derneği’nden yeni bir çalışma daha geldi. “Anne Hareketi” adı verilen program ile annelerin toplumdaki olumsuzluklarla daha aktif mücadele etmesi hedefleniyor. Kısa süre önce başlattığı gönüllü kampanyası ile Türkiye’nin her yerinde gönüllüler vasıtasıyla teşkilâtlanan dernek, aynı zamanda alanında uzman kişilerden oluşan bir ekiple çalışıyor. “Çocuklar uyuşturucudan ölmesin, aileler parçalanmasın, kadına şiddet son bulsun, ülkemiz güzelleşsin diye anneler işbaşına!” çağrısı yapan Temiz Toplum Derneği’nin açıklamasında “İnanıyoruz ki, anneler omuz omuza verdiklerinde evlerde, sokaklarda, okullarda, televizyonlarda gördüğümüz olumsuzlukların önüne geçilebilir. Anneler isterse, ülkemiz güçlenir, dünya güzelleşir. İşte bu yüzden anneleri, anne adaylarını ve tüm kadınları aramıza bekliyoruz” ifadelerine de yer verildi.

Anneler merhametleriyle çocukları koruyacak

“Anneler başaracak!” sloganıyla yola çıkan kampanyalarına dair açıklamalarda bulunan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Biz bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda gördük ki, çocuklarımızı korumaya daha bebekliklerinden başlamamız gerekiyor. Mücadele doğumdan hemen sonra başlıyor. Örneğin ister TV, ister internet, ister cep telefonu olsun bir ekrana terk edilen çocuklarla ebeveynlerinin ilişkileri zayıf oluyor. Oysaki aile ile olan ilişki az evvel ifade ettiğim gibi çocukların korunmasında çok, ama çok önemli. Ayrıca ekran çocukların muhakeme gücünü de zayıflatıyor. Biz, Temiz Toplum Derneği olarak bu ülkenin kadınlarına güveniyoruz. Çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere birçok olumsuzluktan sevgileri, merhametleri ve güçleriyle koruyabileceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

ulkery.caba@hotmail.com

 

Etiketler: temiz toplum
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