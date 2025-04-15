Antibiyotik, çocuk ölümlerine yol açıyor

Yeni bir araştırma, antibiyotik direnci yüzünden 2022’de 3 milyonu aşkın çocuğun öldüğünü belirledi.

Avustralya’daki Murdoch Çocuk Araştırmaları Enstitüsü’nden Yanhong Jessika Hu ve Clinton Sağlığa Erişim İnisiyatifi’nden Herb Harwell, baş yazarları olduğu bilimsel çalışmada özellikle Afrika ve Güneydoğu Asya’daki çocukların daha fazla risk altında olduğunu bildirdi. DSÖ ve Dünya Bankası gibi farklı kaynaklardan alınan veriler, antibiyotiklere direnç gösteren çocuk hastalıklarında üç yılda 10 katı artan bir yükselişi ortaya koydu. Viyana’daki bir bilim kongresinde araştırmasının sonuçlarını sunan Prof. Harwell, “Antibiyotik direnci küresel bir sorun. Herkesi etkiliyor. Bu araştırmayı yaparak, antibiyotik direncinin özellikle çocukları ne kadar fazla etkilediğine odaklandık. Dünya çapında 3 milyon çocuğun öldüğünü tahmin ediyoruz” dedi. Haber Merkezi

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