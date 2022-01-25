Antidepresan kullanımında rekor

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye’deki antidepresan kullanımına ilişkin verileri derleyen bir çalışma yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre, ortaya çıkan veriler “Türkiye’nin psikolojisi bozuldu” dedirtti. Bulut’un çalışmasına göre 2017 yılında Türkiye’de, 48 milyon 226 bin 812 kutu antidepresan satıldı. 2018 yılındaki antidepresan kullanımı ise 49 milyon 43 bin 763 kutuya yükseldi. 2019 yılında da 49 milyon 857 bin 89 kutu antidepresan kullanıldı. Bulut’un derlediği verilere göre, antidepresan kullanımı 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964 kutuya çıkarken 2021 yılında ise yaklaşık 5 milyon kutu daha arttı. Böylece 2021 yılında 59 milyon 641 bin 14 kutu antidepresan satıldı. “Antidepresan kullanımındaki artış halk sağlığı açısından endişe verici boyutlarda” uyarısında bulunan Bulut, “Son iki yıldır antidepresan kullanımı neredeyse 10 milyon kutu artmış durumda. İlâç kullanımı rekor seviyeye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi