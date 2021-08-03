Aşı çağrısı var, aşı yok

Aşıyla ilgili yolunda gitmeyen her şeyin aşı tereddüdünü arttırdığı uyarısı yapan ATO’dan tepki geldi:

Siz insanlara, ‘aşı olun’ çağrısı yapıyorsunuz, ama sonra birden ‘aşı yok’ diyorsunuz. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile sağlığı merkezlerine aşı olmaya gelen yurttaşları aşı tedarik edemedikleri için geri çevirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün BioNTech aşılarında tedarik sorununun yaşanacağını açıklamış, sorunun çözümüne ilişkin ise “Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum” demişti.

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