'Aşı olmak insanlık görevidir'

Salgında artan vak’a sayılarına dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aşılanmanın insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs salgınında artan vak’a sayılarına dikkati çekerek, “Bilelim ki elimizdeki aşılardan herhangi birini yaptırmak ülkemiz için bir ‘vatandaşlık görevi’, dünyamız için ise bir ‘insanlık görevi’dir” ifadelerini kullandı.

Hürriyet baş yazarı Müftüoğlu okurlarına şöyle seslendi: “Bir yol ayrımında, mühim bir kavşakta olduğumuz kesin. Bundan sonraki başarının en önemli belirleyicisinin ise “aşılanma” ve “aşı kararsızlığı” sorunu olduğu tartışma götürmez. Mevcut veriler 65 yaş üstü nüfusumuzun neredeyse 4’te birinin aşılanma konusunda “kayıtsız” ve “kararsız” davrandığını gösteriyor. Bu rakamların geçtiğimiz günlerde daha da büyüdüğü, yüzde 40’lara yaklaştığı belirtiliyor. Bu sebeple salgınla mücadelenin bundan sonraki döneminde etkili ve ikna edici bir “aşı bilinci kampanyası”na ihtiyaç var. Bilelim ki elimizdeki aşılardan herhangi birini yaptırmak ülkemiz için bir “vatandaşlık görevi”, dünyamız için ise bir “insanlık görevi”dir.

Randevu alıyorlar, aşı olmaya gelmiyorlar

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise, “Şimdiye kadar gözlemlediğimiz, vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 25’i randevu almasına rağmen aşı yaptırmaya gelmiyor. Bu üzücü bir oran” açıklamasında bulundu. T24’deki habere göre bir yılı aşkın süredir Koronavirüs ile mücadele ettiklerini belirten Doç. Dr. Çelik, “Aşı çalışmaları kapsamında 14 Ocak’tan 16 Nisan’a kadar yaklaşık 14 bin Sinovac aşısı yapıldı. 2 Nisan’dan 16 Nisan’a kadar da 5 bin 500’e yakın Biontech aşısı yapıldı. 5 bini sağlık personeli ile birlikte şimdiye kadar 20 bin vatandaşımıza aşı yaptırdık. Bu 20 bin kişi içerisinde sadece 3-4 çalışanımızda hafif kaşıntı ve ciltte kızarma şeklinde bir yan etkisi oldu. Onların dışında ciddî bir etki gözlemlemedik.

“Aşı başladıktan sonra hasta sayısı azaldı”

Vatandaşların aşıya nasıl ulaşacağı ile ilgili de bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Çelik şunları söyledi, “Bunun için de birkaç kolay yol var. 182’yi arayarak, ya da internet üzerinden aşı randevusu alınıyor. Bunları da yapamıyorlarsa sağlık çalışanlarımızdan yardım alabilir ve aşı randevusu oluşturabilirler. Şimdiye kadar gözlemlediğimiz vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 25’i randevu almasına rağmen aşı yaptırmaya gelmiyor. Bu üzücü bir oran. Yani günlük biz bin randevu açıyoruz. Bin vatandaşımızın gelmesi gerekirken, ancak yüzde 75 geliyor. Aşıya ilgi istediğimiz düzeyde henüz değil. Randevu alan vatandaşlarımız aşılarına mutlaka gelsinler. Aşı başladıktan sonra yoğun bakımdaki hasta sayımız azaldı. Normalleşme sürecine kadar yoğun bakım servislerimiz yüzde 80-90 oranında doluydu. Normalleşme ile beraber aşının da etkisiyle şu an hastanemizde 8 ile 10 arasında hasta var. Servislerimizde de 30-40 hasta var. Bu oran diğer illere göre Van’da daha iyi seyrediyor. Şu an iyiyiz. Ancak tedbirleri elden bırakmamak lâzım. Çünkü bu bir salgın”