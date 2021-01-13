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13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Aşıda geç kalındı

13 Ocak 2021, Çarşamba 21:54
Aşılamanın başlamasında geç kalındığından yakınan sağlık meslek örgütleri, hükümetin tıpkı maske dağıtımında gözlemlenen ‘sorunlu bir tablo’yu sergilediğinden yakınıyor.

Türkiye’de Covid-19 aşılama programı daha başlamadan bilmeceye dönüştü. Çin’le yapılan anlaşmanın geleceği, yeni aşıların devreye girip girmeyeceği, aşının herkese yetip yetmeyeceği kestirilemiyor.

Koronavirüs salgınında 10 ayı geride bırakan Türkiye’de hafta sonuna doğru başlayacak aşılama programı için nefesler tutuldu. Ancak bu programın düzenli ve kesintisiz sürüp sürmeyeceğinden, aşı sepetinin genişletilip genişletilemeyeceğine, aşılamanın uygun yerlerde yapılıp yapılamayacağından halkın kafasındaki soru işaretlerine kadar uzanan geniş yelpazede aşı programı tam bir bilmeceye dönüştü. Bu bilmecenin içinde en önemli soru da herkesin etkin ve güvenilir aşıya ulaşıp ulaşmayacağı. Covid-19 aşısının Perşembe ya da Cuma günü uygulanmaya başlayacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı, aile merkezleri başta olmak üzere tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini duyurdu.

1 aylık rötar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Sinovac’ın ürettiği Coronavac aşısının Türkiye’de 11 Aralık’ta uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu. Dünya genelinde aşılama programları yaygınlaşırken Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurulduğu tarihlere göre hareket edememesinden yakınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) akıllardaki soruları bakanlığa iletti. Ancak, o sorulara bir türlü cevap yok. TTB Merkez Konseyi 2.  Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten “Çin’le anlaşma yapıldı, tamam. Nasıl bir anlaşma? Türkiye’ye ne kadar aralıklarla, kaç doz aşı geleceği, aşılamanın nasıl yapılacağı, kimlere yapılacağı gibi birçok soru var ortada” diyor. Türkiye’de pandemi sürecinin başından beri çelişkiler yaşandığından yakınan Ökten, bu çelişkilerin kaynağını da Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuyla şeffaf bilgi paylaşımı yapamamasına bağlıyor. 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: aşı
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