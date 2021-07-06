Aşılama hızı düşük

Türkiye’de Covid-19’a karşı son aylarda ciddî ivme kazanan aşılamada, toplam 52 milyon 607 bin doz aşı yapıldı.

Şu ana kadar yaklaşık 36 milyon kişi birinci doz aşısını yaptırırkan, bu kişilerin 20 milyonluk bölümü ikinci doz aşılarını bekliyor. Uzmanlara göre, Türkiye’de toplum bağışıklığının sağlanması için en az yüzde 70’lik bir kesimin aşı olması gerekirken, yaygın aşılamanın başladığı 11 Ocak’tan bu yana ikinci doz aşı olanların oranı sadece yüzde 25. Sağlık Bakanlığı, toplumda yaygın bir aşılama hızı geliştirmek için aşıda yaş ortalamasını 18 yaşa düşürürken, bir taraftan da yurttaşların aşı tereddüdünü ortadan kaldırmak için kamu spotları hazırlayıp yayınlıyor. Bütün bu çabalara rağmen özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aşılama hızının düşük olduğu görülüyor. Duvar’daki habere göre TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut’a göre; toplumda yüzde 30 civarında aşı tereddütü yaşayan kesim var. Sağlık Bakanlığı’nın bütün aşı kampanyalarına rağmen iki doz aşı olanların 16 milyon civarında tıkandığına dikkat çeken Bulut, halkın Bakanlığı’na karşı güven eksikliği olduğuna vurgu yaptı.