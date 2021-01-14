Aşılanan kişi sayısı 100 bini aştı

Sağlık Bakanlığı aşılanan kişi sayısını bakanlığın sitesinde güncel rakamlarla veriyor.

Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor. Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 14.00 itibarıyla 122 bin 082 kişi aşılandı. Rakamlar anlık güncelleniyor.

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