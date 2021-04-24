Aşıların sadece % 0,3’ü yoksul ülkelere gitti

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yoksul ve düşük gelirli ülkelerde uygulanan doz sayısının bütün dünyada uygulanan dozların sadece yüzde 0,3’ünü oluşturduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsü aşılarının düşük gelirli ülkelere dağıtımında hâlâ kayda değer bir ilerleme görülmediğini söyledi.

Aşıların eşit dağıtımını sağlamak amacıyla devreye sokulan uluslar arası COVAX programının birinci yıl dönümünde konuşan Ghebreyesus, bugün açıklanan WHO raporuna göre küresel çapta yaklaşık 900 milyon doz aşının uygulandığını ancak bunların yüzde 81’inden fazlasının orta ya da yüksek gelirli ülkelere gittiğini söyledi. Ghebreyesus’un açıklamalarına göre, yoksul ve düşük gelirli ülkelerde uygulanan doz sayısı bütün dünyada uygulanan dozların sadece yüzde 0,3’ünü oluşturuyor.

Aşı dağıtımındaki eşitsizlikleri daha önce de birçok kez eleştiren WHO başkanı, varlıklı ülkelerin yetkililerine bir kez daha seslenerek en fazla ihtiyaç duyulan ülkelere aşı ulaştırma çalışmalarına destek çağrısı yaptı.

COVAX programı

Daha sonra bir basın toplantısında da konuşan Ghebreyesus, dün dünyada günlük yeni vak’a sayısında rekor düzeye ulaşılan Hindistan’daki son durumun “bir virüsün neler yapabileceğinin korkunç bir göstergesi” olduğunu söyledi. Aynı toplantıda konuşan Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Dag Ulstein de, Corona virüsüne karşı tedavi ve aşıya erişimin eşit düzeye getirilmesi hedefiyle yürütülen ACT Accelerator programının ilerlemesinin önündeki en büyük engelin yetersiz malî destek olduğuna vurgu yaptı. Şu ana kadar 118 ülkeye 40 milyon 500 bin aşı dozu dağıtımının sağlandığı COVAX programı kapsamında, 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar aşı dozu sağlanması hedefleniyor.