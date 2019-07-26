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26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisidir?

26 Temmuz 2019, Cuma
Havaların çok ısındığı bugünlerde güneşin tepe saatlerinde dışarda olmamaya, sık su tüketmeye, pamuklu ve açık renk kıyafetler giymeye ve aşırı efor harcamamaya dikkat ediyoruz.

Kendimizi güneşin muhtemel zararlı etkilerinden korumaya çalışıyoruz. Ancak, bu şartlar dışında kendimizde yine de aşırı terleme gözlemliyorsak uzmanlara göre bu bir hastalık belirtisi olabilir. Sıcak havalarda vücudumuzla ilgili en çok şikâyet ettiğimiz şey terleme olsa da aslında bu vücudumuz için iyi bir şey. Terleme vücudun sıcaklıkla baş etme yöntemi yani kendini soğutma sistemi. Fakat, zaman zaman aşırı terleme ve belli zamanlarda terlemenin rahatsızlık verici seviyelere ulaşması tıbbî bir sorunun göstergesi olabilir. Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, aşırı terlemenin sebep olabileceği hakkında bilgiler paylaştı.

Hastalıklar hangileri?

Hipertiroidi: Kandaki tiroid hormonunun artması anlamına gelen hipertiroidi, vücuttaki kimyevî reaksiyonların hızlanmasına sebep olduğu için vücut sıcaklığını ve dolayısıyla terlemeyi arttırabilir. Aşırı terleme şikâyetiyle doktora başvuranlardan ilk istenen tetkiklerden biri tiroid hormonu ölçümüdür.

Enfeksiyon hastalıkları: Genelde akciğerleri hedef alan, bulaşıcı bir enfeksiyon olan tüberküloz (verem) gibi hastalıklar, vücudun zararlı bakterilerle savaşması sırasında ateşin ve terlemenin artması gibi belirtiler gösterir.

Diyabet: Kan şekerinin çok düşük ya da çok yüksek olması vücut dengesini bozarak aşırı terlemeye sebep olabilir.

Parkinson Hastalığı: Kasların normalden farklı uyaranlar alması sonucu uzuvlarda görülen titremelerle bilinen Parkinson hastalarında da aşırı terleme görülebilir.

Psikiyatrik sorunlar: Vücut sıcaklığını yükselten aşırı stres ve kaygı bozukluğu, terleme miktarını gözle görülür derecede arttırabilir. 

Kanser: Daha düşük bir ihtimal olmakla beraber, aşırı terleme durumunda vücudun kanser hücreleriyle savaşıyor olması da mümkündür. Bu durumda kanser ilerledikçe terleme miktarı da artabilir. 

Etiketler: terleme
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