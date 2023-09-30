ASM’lerde aşı krizi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakanlık depolarında Hepatit A aşısı bulunmadığını yalanlamasına rağmen başlayan tartışmalar da aşı krizi de devam ediyor.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, bakanlığın depolarında sadece 17 bin doz kuduz aşısı bulunduğunu belirterek, “Bu sayı ancak İstanbul’un aşı ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Avrupa Birliği’nden gelen hibe kuduz aşısının yetmediği ortada. Aşının ihalesinin henüz yapılmadığı bilgisi tarafımıza ulaştı” dedi. Eylül ayının sonu gelmesine rağmen sağlık çalışanlarına yapılan grip aşılarının geciktiğine de dikkat çeken Uğur, “Sağlık çalışanlarının enfekte olması, işgücü kaybı yaşanması nedeniyle vakaların arttığı bir dönemde hiç istenilmeyen bir durum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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