Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı değerlendi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı Avrupa ülkelerinde askıya alınan AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanımı için onay verdi.

EMA'dan perşembe günü yapılan açıklamada, aşının güvenliği olduğu belirtilerek kan pıhtılaşması vakalarıyla ilişkilendirilemeyeceği ifade edildi. WHO: Faydaları risklerinden daha fazla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bazı Avrupa ülkelerinde askıya alınan AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanımına devam edilmesi çağrısında bulundu. WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, perşembe günü video konferans şeklinde düzenlenen basın toplantısında, Covid-19'a karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." dedi. Euronews Türkçe

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