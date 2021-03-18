Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı değerlendi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı Avrupa ülkelerinde askıya alınan AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanımı için onay verdi.
EMA'dan perşembe günü yapılan açıklamada, aşının güvenliği olduğu belirtilerek kan pıhtılaşması vakalarıyla ilişkilendirilemeyeceği ifade edildi.
WHO: Faydaları risklerinden daha fazla
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bazı Avrupa ülkelerinde askıya alınan AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanımına devam edilmesi çağrısında bulundu.
WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, perşembe günü video konferans şeklinde düzenlenen basın toplantısında, Covid-19'a karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." dedi.
Euronews Türkçe