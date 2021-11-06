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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Bağımlılık en önemli sosyal dert

06 Kasım 2021, Cumartesi 21:43
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk bağımlılığın bütün dünyanın en önemli sosyal ve sağlık sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

İSTANBUL / YENİ ASYA - SEDAT SERDAR
sedatserdar55@gmail.com

Yeşilay, Uluslararası Bağımlılık Kongresi’nde 14 ülkeden 40 konuşmacıyla pandemide bağımlılık konusunu gündeme taşıdı. Pandemi ile birlikte bağımlılıkların nasıl değiştiğine odaklanmak gelecekteki riskleri azaltacak.

95 ülkede Ülke Yeşilayları ile bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay, aralarında UNODC, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrolü ve Suç Önleme Birimi, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley gibi kurumlardan isimlerin de bulunduğu 14 ülkeden 40 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Bağımlılık Kongresi’ni düzenledi. Pandemi dönemi ve sonrasında bağımlılıklarla mücadelede ortaya çıkan küresel gelişmeler ve yeni çözüm yollarının ele alındığı kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk bağımlılığın bütün dünyanın en önemli sosyal ve sağlık sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Yeşilay’ın 101 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiğini belirten Öztürk, “Bağımlılık tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir sorundur. Bu nedenle mücadelemizi ortak dille, ortak akılla ve ortak ruhla gerçekleştirmek zorundayız” dedi. 

4 binden fazla katılımcı takip etti

Çevrim içi olarak gerçekleşen kongrede pandemi dönemi ve sonrasında bağımlılıklarla mücadelede ortaya çıkan küresel gelişmeler ve yeni çözüm yolları konuşuldu. Bağımlılıklarla mücadelede güncel uygulama ve araştırma pratikleri ile önleme, müdahale ve savunuculuk faaliyetleri; yeni risk ve tehlikeler; yeni bakış açıları ve tecrübeler, çıkarılan dersler ile yenilikçi politika, aksiyon planı ve müdahale programı önerileri kongrenin dört ana teması olarak ele alındı. 2 gün süren kongreyi 4 binden fazla katılımcı takip etti. Kongrenin açılış konuşmasına Yeşilay’ın 101 yıllık tarihiyle bağımlılıklarla mücadele alanında dünyanın en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak başlayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları ifade etti:

İnsanlar hayattan uzaklaştı

“Bu 101 yılda elde ettiğimiz birikimi bilimsel temelli yaklaşımlarla geliştirerek Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği 5 ayrı bağımlılık alanında savunuculuk, önleme, tedavi ve müdahale çalışmaları yapan tek sivil toplum kuruluşuyuz. Bir buçuk yıl boyunca insanlar evlerinde kaldı ve hayattan uzaklaştı. Meselâ, pandemi döneminde okulların kapanması ve sosyal izolasyonla birlikte çocuklarda ve gençlerde ekran kullanımının çok arttığını gördük. Benzer şekilde son dönemlerde gündeme gelen oyun ve oyunla ilgili bağımlılıkların bundan sonraki süreçte nasıl arttığını, çeşitlendiğini ve evrildiğini merak ediyoruz. Bu kongrenin de bu alanlara odaklanarak gelecekteki riskleri azaltması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.”

YEDAM ile ücretsiz ve ulaşılabilir hizmet

2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) kuruldu. Öztürk, “Bugün ülkemizde ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve insanlara 5 ayrı bağımlılık alanında psikososyal destek veren 104 merkezimiz bulunuyor. Bu merkezlerle bağımlılık konusunda bilgi almak isteyen, herkese destek veriyoruz. Bu kapsamda YEDAM’larımızla ülkemizde 81 ilde ve KKTC’de hizmet veriyoruz” dedi. 

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