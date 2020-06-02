Bambaşka bir dünya kurabiliriz

Pandemi, toplumlarımızın zayıf noktalarını öne çıkarırken önceliklerimizi de değiştirmemize sebep oldu.

Almanya İklim Değişimi Konseyi’nin (WBGU) Genel Sekreteri olarak görev yapan Maja Göpel, ülkede değişim alanında çalışan önde gelen araştırmacılardan biri. DW’deki habere göre Maja Göpel, “Temel ihtiyaçların karşılanmasının önceliğimiz olması gerektiğine inanıyorum. Gerçek ihtiyaçlarımız neler ve etrafımız tarafından sürekli yapay olarak üretilen ihtiyaçlar neler? Hayatta kalabilmek için kimsenin endişelenmediği bir toplum oluşturabiliriz. Bunun için de hızlı ve yüksek tüketimimiz için ayrılan kaynaklardan, gerçekten ihtiyacı olanların yararlanmasını sağlamamız gerekli. Bambaşka bir dünya oluşturabiliriz. Bu, aynı zamanda, çok yoğun bir politik mücadeleyi de gerektiriyor. Ancak hepimiz bunun bir parçasıyız. Hem de sadece tüketici olarak değil. Vatandaş, eğitimci ve ileride neyin mümkün olduğunu öngörebilen insanlar olarak da bunun içindeyiz.” şeklinde konuştu.