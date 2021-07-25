Batı aşı oldu, sıra Doğu’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıdan istenilen sonucun alınması için sürecin hızla tamamlanması gerektiği uyarısında bulunarak, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının “covid19asi.saglik.gov.tr” adresinde yer alan anlık verilere göre, üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 728 bin 635’e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı. AA

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