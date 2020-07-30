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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Bayramı mutlu geçirmek için tedbir şart

30 Temmuz 2020, Perşembe 14:30
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz, Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle Kurban Bayramı'nın sağlıklı şekilde geçirilebileceğini belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, salgın halinde devam eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı insanların elindeki en önemli tedbirlerin, maske, mesafe ve temizlik olduğunu söyledi.

Salgın tehlikesinin bu yıl Ramazan Bayramı'ndan sonra, Kurban Bayramı'nda da devam ettiğin belirten Yorulmaz, "Bu bayramı da önceki yıllardaki bayramdan biraz farklı biçimde kutlamak durumunda olmalıyız. Her ne kadar virüsün bulaşma riskini tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa da alınacak tedbirlerle bulaşma çok ciddi biçimde azaltılabilir." diye konuştu.

Doğru tedbirler ile bayramın mutlu şekilde geçirilebileceğini vurgulayan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarının ölüm sayılarının, yoğun bakım servislerinde tedavi gören insan sayılarının azalması, normalleşme adına serbest bırakılan bazı faaliyetler salgının bittiği, her şeyin tümüyle salgın öncesi dönemdeki gibi davranışlara dönmek anlamına gelmemektedir. Son günlerde maskenin burnu açıkta bırakacak biçimde takılması ya da bir maskenin günlerce kullanıldığı görülüyor. Bayramda da bu tür davranışların sürmesi halinde hem vaka, hem yoğun bakım servisine alınan, entübe edilen hatta ölen kişi sayısının artması tehlikesi ortaya çıkabilir."

Öldürücülüğünün her 100 hastadan yaklaşık 3, 4 civarında olmasının hastalığın önemsiz olduğu gibi bir yanlış düşünceye götürdüğü uyarısında bulunan Yorulmaz, öksürük, ateş, nefes darlığı belirtileri olanların yanı sıra belirti göstermeyenlerin de koronavirüs bulaştırabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Toplu şekilde bayramlaşma riskli

Bayram namazının camilerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kılınacağını belirten Yorulmaz, "Bayram namazı sonrası gelenek haline gelmiş olan cami içinde ya da bahçesinde kalabalıklar halinde tokalaşarak, sarılarak, öpüşerek bayramlaşma koronavirüs açısından çok risklidir." ifadelerini kullandı.

Temas etmeden göz selamı ile bayramlaşılmasının sağlık açısından en uygun selamlaşma biçimi olduğunu anlatan Yorulmaz, önceki yıllarda olduğu gibi ilk bayram günü ailenin büyüklerinin evinde, kalabalık aile sofralarından uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Böyle davranmak aile büyüklerini koronavirüs bulaşmasından hatta belki ölümden koruyacaktır. O nedenle aile büyüklerimiz de bu konuda anlayışlı olmalıdır. Bayram ziyaretleri yerine telefonla, istenirse görüntülü biçimde bayram kutlaması, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, gebeler, bebekler gibi hastalanma riski yüksek olanlar için tercih edilmelidir. Ziyaret yapılacaksa, misafir gelmeden önce ve misafir uğurlandıktan sonra evler temiz hava ile pencereleri açarak sık sık havalandırılmalıdır. Gelen misafirlerle kucaklaşmaktan, öpüşmekten, bebekleri çocukları öpmekten kaçınılmalıdır. Özellikle bulaşma ile hastalığı daha ağır geçirme riski bulunan yaşlıların ellerinin öpülmemesi bu bayramda onların korunmasına yardım edecektir."

Bu bayram da en doğru ikram kolonya

Misafirlere kolonya ikram etmenin koronavirüsten korunmada faydalı olacağını ve bayramda ziyaretlerin kısa tutulması gerektiğini anlatan Yorulmaz, "Bu bayramda da kalabalık biçimde yapılan ziyaretlerden, tatlı gibi ikramlarından kaçınılmalıdır. Hastalığa yakalanma ve ağır geçirme riski olan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar gibi kimselerin misafirlerle kısa bir merhabadan sonra ortamdan uzaklaşmaları daha sağlıklı olacaktır. Herkesin ellediği yerler tuvaletler, kapı kolları benzeri yerleri dezenfektanla temizlenmelidir." diye konuştu.

Bayramda şehir dışı seyahat ya da tatile çıkanların dikkatli olmasını isteyen Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Tatil amacıyla sürekli yaşanan yerden başka bir yere gidilmesi durumunda, toplu biçimde yolculuk yapılan uçak, tren, otobüs gibi taşıtlar kullanılıyorsa bulaş risk artmaktadır. Özellikle uçaklarda mesafe kuralı uygulanmadığı için risk daha yüksektir. Özel araç ile gidiliyorsa, araç içinde aile bireyleri arasında olmasa da, bir şeyler yemek içmek için mola verildiğinde bulaşma riski artmaktadır. Tatil için gidilen yerde ise zorunlu biçimde yemek yemek, eğlenmek, alışveriş yapmak, barınmak için toplu olarak bulunulabilecek yerlerde olacaklardır.

Bu nedenle uygun tedbirler alınmaz ise koronavirüs bulaşma riski yükselecektir. Yolculuğa çıkılırken mutlaka yedekleri ile birlikte maske, dezenfektan bulundurulmalıdır. Yolculuk sırasında tuvalete gidildiğinde, yemek için mola verildiğinde mutlaka sabun ve su ile eller yıkanmalıdır. Otellerde, kalabalık plajlarda mesafe kuralına uymamanın bedeli çok ağır olabilecektir. Alınacak tedbirler bayramı sağlıklı geçirmek mümkündür."

AA

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