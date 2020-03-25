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25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Ben kelle paça yedim, bir şey olmaz demeyin'

25 Mart 2020, Çarşamba 22:54
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı, yeni tip koronavirüsten sonra kelle paça ve ciğer satışlarında artış yaşandığını belirterek, "Ben kelle paça yedim, bir şey olmaz.' demeyin sakın, devletimizin aldığı tüm tedbirlere uyalım." dedi.

'Hatta ben olsam bu dönemde evde yoğurt bile yapmam'

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, federasyon olarak Türkiye genelinde mezbahalarda çok titiz dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Her mezbahada veteriner hekimler gözetiminde yapılan kesimden sonra koronavirüs tedbirlerinin uygulandığını aktaran Yardımcı, Türkiye'nin, aldığı tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Herkesin el ele vererek sürecin aşılabileceğine değinen Yardımcı, "Koronavirüsten sonra kelle paça ve ciğer satışlarında çok artış oldu. Lokantaların yanı sıra vatandaşımız da çok talep ediyor. Kendimiz de evde yapıyoruz. İçine bazen beyin, işkembe de katılıyor." diye konuştu.

"Koronavirüse karşı savaş verelim"

Talebin artışında uzman açıklamalarının da etkili olduğuna işaret eden Yardımcı, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kelle paçanın önemli olduğunu ifade etti.

Yardımcı, özellikle kemik erimesi olanların kelle paçayı tercih ettiğini belirterek, "Kelle paça eklemlere, soğuk algınlığına iyi geliyor, bağışıklık sistemini destekliyor. Sağlıklı beslenerek koronavirüse karşı savaş verelim. 'Ben kelle paça yedim, bir şey olmaz.' demeyin sakın. Devletimizin aldığı tüm tedbirlere uyalım. İnsan sağlığı çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Aşırı tüketilmemesi gerekiyor"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta da tüketilen her ürünün taze olmasının önemine işaret etti.

Herkesin koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğine dikkati çeken Usta, "Kelle paça zorunlu tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor ama aşırı tüketmemek gerekiyor. İki haftada bir tüketebilirsiniz. Kendini güçlü hissediyorsun, gün boyu tok tutuyor. Bu da vücuda çok faydalı olduğunu gösteriyor. Ciğer de vitaminli bir besin." diye konuştu.

AA

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