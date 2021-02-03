Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla toplanacak. Gözler Bilim Kurulu'nun tavsiye niteliği taşıyan kararlarına çevrilmiş durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün video konferans yöntemiyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına katılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantının 17.00'de başlayacağı belirtildi. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Koronavirüs salgınında atılacak adımların konuşulması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun kararları tavsiye niteliği taşıyor. Türkiye'de dün akşam açıklanan rakamlara göre Covid-19'da vaka sayısı 2.5 milyona yaklaşırken, can kaybı 26 bin 237 oldu. NTV

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