Bizim Aile Dergisi Mayıs 2022 sayısı çıktı: Toplumu ayakta tutan değerler

Bizim Aile Dergisi Mayıs 2022 sayısında, “Huzur Toplumu” kapak başlığı altında toplumda meydana gelen güvensizlikleri gidermek için yapılması gerekenleri ve toplumu ayakta tutan ahlakî değerleri ele aldı.

'Bizim Aile'nin sitesini incelemek için tıklayınız: https://www.bizimaile.com/ Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay toplumsal emniyet konusunu ele alıyor. Toplumda meydana gelen güvensizlikleri gidermek için yapılması gerekenleri ve toplumu ayakta tutan ahlaki değerleri bu sayımızda okuyabilirsiniz. Ramazan bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz. Prof. Dr. İlyas Üzüm, kapak için hazırladığımız röportajda emniyetli topluma tahkikî imanla ulaşıldığını söylüyor. M.Fahri Utkan, kapak sayfamızda toplumu ayakta tutan değerleri özetliyor. Aile Danışmanı Mustafa Taşkın, terapi sayfamızda huzur toplumunu anlatıyor. İntörn Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, beslenme sayfasında “Dışarıda yemek yiyeceksek sağlıklı beslenmeyi nasıl sürdürebiliriz?” yazısıyla tavsiyeler veriyor. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “Vermek istemeseydi, istemek vermezdi” yazısıyla emek vermenin önemine değinirken, Zehra Örnek Beşiroğlu, Oyun Ağacı sayfamızda “3 aylık bebeğin gelişim özellikleri” yazısıyla oyun tavsiyelerinde bulunuyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan da geçmeyelim. Zeytinyağlı Enginar tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, mutfakta bahar şenliği yazısıyla Mutfak Kitaplığı, Kalbe Değen Yazılar kitabının anlatıldığı Kitaplığımızdan, Şanlıurfa gezi yazısının yer aldığı Bir Seyyahın Notları, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. Haber: Kübra Örnek Korkmaz

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