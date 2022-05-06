"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Bizim Aile Dergisi Mayıs 2022 sayısı çıktı: Toplumu ayakta tutan değerler

06 Mayıs 2022, Cuma 00:39
Bizim Aile Dergisi Mayıs 2022 sayısında, “Huzur Toplumu” kapak başlığı altında toplumda meydana gelen güvensizlikleri gidermek için yapılması gerekenleri ve toplumu ayakta tutan ahlakî değerleri ele aldı.

'Bizim Aile'nin sitesini incelemek için tıklayınız: https://www.bizimaile.com/

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay toplumsal emniyet konusunu ele alıyor. Toplumda meydana gelen güvensizlikleri gidermek için yapılması gerekenleri ve toplumu ayakta tutan ahlaki değerleri bu sayımızda okuyabilirsiniz. Ramazan bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

Prof. Dr. İlyas Üzüm, kapak için hazırladığımız röportajda emniyetli topluma tahkikî imanla ulaşıldığını söylüyor. M.Fahri Utkan, kapak sayfamızda toplumu ayakta tutan değerleri özetliyor. Aile Danışmanı Mustafa Taşkın, terapi sayfamızda huzur toplumunu anlatıyor. İntörn Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, beslenme sayfasında “Dışarıda yemek yiyeceksek sağlıklı beslenmeyi nasıl sürdürebiliriz?” yazısıyla tavsiyeler veriyor.

Vermek istemeseydi, istemek vermezdi 

Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “Vermek istemeseydi, istemek vermezdi” yazısıyla emek vermenin önemine değinirken, Zehra Örnek Beşiroğlu, Oyun Ağacı sayfamızda “3 aylık bebeğin gelişim özellikleri” yazısıyla oyun tavsiyelerinde bulunuyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan da geçmeyelim. Zeytinyağlı Enginar tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, mutfakta bahar şenliği yazısıyla Mutfak Kitaplığı, Kalbe Değen Yazılar kitabının anlatıldığı Kitaplığımızdan, Şanlıurfa gezi yazısının yer aldığı Bir Seyyahın Notları, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

Haber: Kübra Örnek Korkmaz
kubraornek@yeniasya.com.tr

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamaseti bırak enflasyona bak

    40 milyon kişi daha açlık sınırının altında

    Putin, Bennett'ten özür diledi

    Dünya Sağlık Örgütü: 15 milyon ölüm Kovid-19 ile bağlantılı

    Hafta sonu da serin ve yağışlı geçecek

    Erdoğan - Macron görüşmesinde hangi konular öne çıktı?

    Son 24 saatte 11 kişi vefat etti, 1253 kişinin testi pozitif çıktı

    'Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine ABD istihbaratı yardım ediyor'

    İsrail’den yeni tahrik: Camiye siyonist bayrağı

    İlaç yokluğu alarm veriyor

    Türkiye hızla yoksullaşıyor

    Gıdada 3 haneye gidiyoruz

    Her gün zarar ediyoruz

    KHK acısını çok iyi biliyoruz

    Kamu ihalelerinde iş tersine döndü

    Soylu: 120 kilometre hız sınırını, 140 kilometreye çıkaracağız

    Irak'ta 5 binden fazla kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Büyük hasara sebep oldu: Oklahoma ve Texas’ta hortum alarmı!

    Ukrayna'dan Rusya'ya yeni suçlama

    HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sığınmacı krizi
    Süleyman KÖSMENE

    Hızır ile İlyâs (as) 6 Mayıs’ta buluştu mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmam-ı Âzam Ebû Hanife
    Ali FERŞADOĞLU

    “Trabzonlu hemşehrin olarak sana küskünüz!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Çatışma ve iktidar...
    Orhan Ali YILMAZ

    “Şüphe”den, “Maznûn” istifade eder...
    Genel

    Hamaseti bırak enflasyona bak
    Risale-i Nur'dan

    Baharın her günü bayram hükmünde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.