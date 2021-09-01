"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bizim Aile eylül sayısı çıktı: Yeni döneme Bismillah

01 Eylül 2021, Çarşamba 00:33
Bizim Aile Dergisi Eylül 2021 sayısında, “Bismillah güneş gibidir” kapak başlığıyla çıktı.

https://www.bizimaile.com/

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, yeni Eğitim-Öğretim dönemine Bismillah diyerek başladı. Dergide, Besmelenin bitmez, tükenmez kuvvetine sığınarak, ümitlerin tazelenmesi gerektiği anlatılıyor. İstifadeniz bol olsun.

 

Düzeltilmesi gereken beslenme ezberleri

Mübarek Gün ve Geceler sayfasında, Safer ayından bahsediliyor. Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfasında “Düzeltilmesi gereken beslenme ezberleri” konusunu ele alıyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfasında yosunlardan elde edilen enerji üretimini anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalar da ilgi çekmeye devam ediyor. Soğuk çorba tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler,  kâğıt ipten çanta tarifinin verildiği El Emeğim, Arif’in Dünyası’nın anlatıldığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor. İyi okumalar.

Afet zamanlarında çocuk olmak 

Gülnur Tercan, “Bismillah güneş gibidir” başlıklı kapak yazısında, Besmelenin ehemmiyetini ve ümit kaynağı olduğunu anlatıyor. Ev Okulu Derneği Başkanı ve Beşiktaş RAM Müdürü Mehmet Hilmi Eren, yeni Eğitim-Öğretim yılında, çocukların dikkat ve zekâ gelişimi için evde neler yapılabileceğinden ve ev okulu sisteminden bahsediyor. Psikolog Hatice Kübra Ergin, afet zamanlarında çocukların dünyasını psikolojik açıdan değerlendiriyor.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz
kubraornek@yeniasya.com.tr

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hedef herkesi susturmak

    Washington Post'tan ABD'ye Afganistan eleştirisi: 'Ahlaki bir felaket'

    “Başkanlık” kutuplaşma getirdi

    Denizler nefesimiz, nefesimiz kesilmesin

    Çiftçi borç ve haciz kıskacında

    Ruşen Gültekin: Demokratik bir ülkede böyle sözler söylenemez

    Korkunun ecele faydası yok

    AKP’de itirafçılık başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 252 kişi vefat etti

    AYM, HDP'nin savunma için ek süre talebini görüşecek

    Balıkçılara 'kurallara uyun' çağrısı

    Valiliklere 'PCR Testi' genelgesi gönderildi

    Kütahya'da 16 artçı sarsıntı kaydedildi

    Bozkurt'taki çalışmalar 20. gününde

    ABD'deki 'Caldor' yangınında bilanço ağır: 'Daha önce hiç görülmemiş yangınlar'

    Kütahya - Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem

    'Tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı'

    Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen sorular ve cevapları

    ABD'nin Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla abone elektriksiz kaldı

    TMO'dan fındık alımına ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1 trilyon dolar ve konut-kira krizi
    Genel

    Hedef herkesi susturmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    CHS = Düzensiz Koalisyon Sistemi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Tesettür hürriyettir!
    Cenk ÇALIK

    İki cihanı ifsat eden zehir: Sosyal Medya
    Süleyman KÖSMENE

    Elfaz-ı küfür dinden çıkarır mı?
    Genel

    “Başkanlık” kutuplaşma getirdi
    Mustafa Gönüllü

    Olaylara tepkisiz kalmak: “Genovese Sendromu” - 1
    Çetin ACAR

    Keramet aranmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.