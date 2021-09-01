Bizim Aile eylül sayısı çıktı: Yeni döneme Bismillah

Bizim Aile Dergisi Eylül 2021 sayısında, “Bismillah güneş gibidir” kapak başlığıyla çıktı.

https://www.bizimaile.com/

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, yeni Eğitim-Öğretim dönemine Bismillah diyerek başladı. Dergide, Besmelenin bitmez, tükenmez kuvvetine sığınarak, ümitlerin tazelenmesi gerektiği anlatılıyor. İstifadeniz bol olsun.

Düzeltilmesi gereken beslenme ezberleri

Mübarek Gün ve Geceler sayfasında, Safer ayından bahsediliyor. Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfasında “Düzeltilmesi gereken beslenme ezberleri” konusunu ele alıyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfasında yosunlardan elde edilen enerji üretimini anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalar da ilgi çekmeye devam ediyor. Soğuk çorba tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, kâğıt ipten çanta tarifinin verildiği El Emeğim, Arif’in Dünyası’nın anlatıldığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor. İyi okumalar.

Afet zamanlarında çocuk olmak

Gülnur Tercan, “Bismillah güneş gibidir” başlıklı kapak yazısında, Besmelenin ehemmiyetini ve ümit kaynağı olduğunu anlatıyor. Ev Okulu Derneği Başkanı ve Beşiktaş RAM Müdürü Mehmet Hilmi Eren, yeni Eğitim-Öğretim yılında, çocukların dikkat ve zekâ gelişimi için evde neler yapılabileceğinden ve ev okulu sisteminden bahsediyor. Psikolog Hatice Kübra Ergin, afet zamanlarında çocukların dünyasını psikolojik açıdan değerlendiriyor.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz

kubraornek@yeniasya.com.tr