Bizim Aile, Şubat sayısında “Ailede huzur var” diyor

Aile hayatında saadet ve huzurun temini için hangi değerlere sahip olmak gerektiğini bu sayımızdan okuyabilirsiniz. İstifademiz bol olsun.

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Bizim Aile Dergisi, 349. Şubat sayısında, değişmeyen gündemimiz aile konusunu el alıyor. Aile hayatında saadet ve huzurun temini için hangi değerlere sahip olmak gerektiğini okuyabilirsiniz. İstifademiz bol olsun.

Dini zannedilen diziler zarar veriyor

Nurkan Tezer, Kapak sayfamızda Risale-i Nur ışığında aile hayatında olmazsa olmaz değerleri anlatıyor. Röportaj sayfamızda Değerler Eğitimi Öğretmeni, İlahiyatçı yazar Şevval Tiryaki ile görüştük. Ailecek üç ayları nasıl istifadeli geçirebiliriz anlatılıyor. Fatma Aydın Demir, dini zannedilen dizilerin topluma ne kadar zarar verdiğini söylüyor. Çocuk sayfasında Ramazan ayı sevinci konusu işleniyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda gebelikte beslenmede dikkat edilecek önemli noktaları söylüyor.

Şifayı kaptık

Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda son zamanlarda artan grip vakalarından ve şifayı kaptık söyleminden bahsediyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda çöpsüz mutfak için yapılması gerekenler anlatılıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Kış çayı tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - İSTANBUL