Böbrek yetmezliği vakaları artıyor

Güven Hastanesi Nefroloji Bölümü Prof. Dr. Yakup Ekmekçi, Türkiye’de artış gösteren böbrek yetmezliği vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekçi, Türkiye’de son 15-20 yıldaki kronik böbrek yetmezliğinin artış olduğunu ifade etti. Gelişmiş ülkelerde de durumun aynı olduğunu aktaran Ekmekçi, “Obezite, günden güne artan ciddi bir problem artık. Bu hastalık, erişkin yaş değil çocukluk çağı hastalığı olmaya başladı. Böbrek yetmezliğinde, obezite önemli bir risk faktörü. Obezite ve şeker hastalığı arttıkça böbrek hastalıkları da artış gösteriyor. Az hareket ediyoruz, fast-food tüketimi çok arttı. Daha tuzlu ve yağlı besleniyoruz. Bu durum çocukları da erişkinleri de tüm yaş grup sağlığını etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.