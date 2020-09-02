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3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

‘Bu gruptakiler grip aşısı olsun’

02 Eylül 2020, Çarşamba 15:00
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden grip aşısını öncelikli olarak kimlerin yaptırması gerektiğine ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, grip aşısı tartışmaları sürerken kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada “65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır” denildi. Mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar şu şekilde sıralandı: 65 yaş ve üzerindekiler, kronik böbrek yetmezliği olanlar, kalp damar sistemi hastaları, şeker hastaları, hamileler, astım, kronik akciğer hastalığı olanlar, 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.

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