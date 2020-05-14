Çocuk hastalıkları için “sanal muayene” tavsiyesi

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çocuklarını hastaneye götürmeye çekinen aileler için “sanal muayene” önerisinde bulundu.

Salgın günlerinde toplumda, özellikle de çocuklu ailelerde hastalıkla ilgili ciddi kaygı oluştuğuna dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti: “Salgınla ilgili ailelerde profesyonel destek alma ihtiyacı artmaktadır. Salgın sürecinde özellikle aileler çocuklarının hastalık durumlarında görüntülü görüşme ve benzeri sosyal medya uygulamaları ile çocuklarını takip eden hekimlere ulaşılıp danışmanlık alarak, hastaneye gelmek gerekip gerekmediği ile ilgili bilgi alabilmekte. Ayrıca aileler hastalıkların evden yönetilmesi ile ilgili de destek talep etmektedir. Birçok sağlık kurumunda bu tür bir iletişim metodu uygulanmakta ve hastalar hekimleri ile görüntülü ya da sözlü olarak görüşme yapmaktadır ya da hekimi ile yazılı olarak sosyal medya üzerinden yazışmaktadır. Hekime danışılan bu çocukların klinik bulguları çok ağır olabilir, özellikle yüksek ateş varsa bulantı, kusma, ağır ishal, havale geçirme, nefes alıp vermede sıkıntı gibi ağır klinik durumlarda çocukların evde takip edilmesi daha ağır, geri dönüşü mümkün olmayan ciddî zararlara yol açabilir.”