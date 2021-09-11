Çocuklar da ‘Uzun Kovid’e yakalanabiliyor

Yapılan son araştırmalar çocukların da koronavirüs enfeksiyonundan sonra ‘Uzun Kovid’e yakalanabileceğini ortaya koydu.

Ancak araştırmalar, enfeksiyondan bir ay veya daha uzun süre sonra devam eden, tekrarlayan veya başlayan semptomlardan etkilenme olasılığının yetişkinlerden daha düşük olduğunu gösteriyor.

Tahminler, “Uzun Kovid” olarak bilinen ve etkisi uzun sürelere yayılan semptomların çocuklarda ne sıklıkta ortaya çıktığına göre değişiyor. Enfekte olan küçük çocukların yüzde 4’ünde bir aydan sonra semptom görüldü. İngiltere’de yakın zamanda yayınlanan bir araştırmada, enfekte olan küçük çocuk ve gençlerin yaklaşık yüzde 4’ünde bir aydan daha uzun bir süre sonra semptomların görüldüğü aktarıldı. Euronews’deki habere göre araştırmada, yorgunluk, baş ağrısı ve koku kaybı en sık görülen şikayetler olarak sıralandı ve çoğu iki ayda geçti. Öksürük, göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı da bazen çocuklarda görülen diğer uzun süreli semptomlar arasında ve hafif enfeksiyonlardan sonra veya ilk semptom olmadığında bile ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, uzun vadeli semptomlara neyin neden olduğunu henüz bilmiyor.