Çocuklarda miyopluk oranı artıyor

İki yıldan bu yana hayatımızın bir parçası olan pandemi, göz sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, uzaktan eğitimle bilgisayara bağlı yaşayan çocuklarda göz sağlığının bozulduğuna dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, pandemi sürecinin göz sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Covid pandemisi ile birlikte yetişen yeni bir neslin C (Covid) kuşağı olarak adlandırılabileceğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, “C kuşağının yaşam tarzı pandemi nedeni ile de önemli ölçüde değişti. Koronavirüs pandemisi ile başa çıkabilmek için birçok düzenleme yapılması gerekti. Birçok çocuk için eğitim stilleri yüz yüze öğrenimden sanal sınıflara geçiş yaptı. Covid-19 karantinaları, evde kalma, ev işyeri uygulamaları ve dönen küresel, eyalet ve ülke çapındaki kısıtlamalar, evden uzaktan eğitim ve öğrenme çocukların göz sağlığını da önemli ölçüde etkiledi.” dedi.

Pandemiden bu yana çocukların evde bilgisayar ve telefon ekranlarının önünde daha fazla zaman geçirdiklerine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, “Bu durum çocuklar arasında zaten yaygın olan miyopluk oranlarını, tüm dünyada giderek arttırdı.” uyarısında bulundu.

İstanbul - Seyhan Şentürk