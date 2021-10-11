Çocukları paketli gıdalardan uzak tutun

Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, çocukların hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulması konusunda uyararak tavsiyelerde bulundu.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, çocukların beslenme çantasında hazır ve paketli gıdalar konulmaması gerektiğini belirtti.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sayar, çocukların beslenme çantasına hangi gıdaların konulması konusunda önerilerde bulundu. Tatil ve salgın sebebiyle çocukların yemek düzeninin bozulduğunu kaydeden Sayar, bağışıklık sistemlerinin güçlü tutulması için yemek düzeninin sağlıklı ve dengeli bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sayar, tam gün okulda olan çocukların öğle öğünlerini yemekhanede, kantinde ya da yanlarında götürecekleri beslenme çantalarıyla yaptığını belirterek, okul menülerinde nelerin tüketileceğinin diyetisyen, öğretmen ve ailelerinin iş birliğiyle belirlenmesinin önemine değindi. Kahvaltıda şekerli besinler yerine büyümek için gerekli olan zengin proteinli gıdaların çocukların beslenmesine eklenmesi gerektiğini aktaran Sayar, şu açıklamalarda bulundu: “Süt, yumurta, peynir, tokluk sağlayacak yararlı yağları içinde bulunduran zeytin, ceviz, fındık gibi gıdalar; zengin vitamin ve mineraller içeren maydanoz, domates, salatalık gibi sebzeler, günlük enerji ihtiyacının çoğunluğunu sağlayan tam tahıllı ekmek ve tahıl gevreği gibi besinler kahvaltı öğününde mutlaka olmalı. Öğle yemeğinde protein kaynağı bulunmalı. Et, tavuk, balık, köfte veya yumurtalı ve peynirli menüler tercih edilmeli” Sayar, yiyeceklerin evden götürülmesi halinde tam tahıllı ekmek arası peynir, evde hazırlanmış köfte ve tavuk tavsiyesinde bulundu.

Beslenme çantasında bulunması gerekenler

Uzman Diyetisyen Sayar, çocukların beslenmesine mantı, döner gibi fazla karbonhidrat ve yağ ihtiva eden yemeklerin, gazlı ve şekeri yüksek içeceklerin uygun olmadığını bildirdi. Anne ve babaları, çocukların hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulması konusunda uyaran Sayar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ara öğünlerde ders sonrası tatlıya yönelen çocuklara ebeveynler abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalık alternatifleri sunmalı. Çikolata, abur cubur ürünler yerine çocuğun çantasına armut, elma, muz gibi taze meyveler veya hurma, kayısı, erik gibi kuru meyveler ile ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler konulabilir. Paketli hazır ürünler katkı maddesi ve gıda boyası ihtiva ettiği için alerjik reaksiyonların yanı sıra, ileriki dönemde kalp ve damar, diyabet, mide ve bağırsak hastalıklarına, hormon bozukluklarına sebep olabilir. Evde yapılmış az yağlı peynirli poğaça veya börek ya da kek çok daha sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde evde hazırlanan yulaf, meyve ve yağlı tohumlar ile yapılan granolalar, yulaf ezmesi, kuru meyveli şeker ilâvesiz müsliler süt ile birlikte ara öğüne seçenek olabilir.” Sayar, çocukların günlük 8-10 bardak su tüketmesi gerektiğini, bu sebeple beslenme çantasına muhakkak aralarda tüketebileceği suyun da konulması gerektiğini vurguladı.