Çocukların aşılanma oranı durdu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı veriler, çocukların aşılanma oranındaki artışın 2023’te durduğunu gösterdi. UNICEF, çocukların aşılanma oranındaki artışın 2023’te durduğunu açıkladı.

UNICEF ve DSÖ tarafından çocukların aşılanma oranına ilişkin veriler yayımlandı. Söz konusu veriler, çocuklar için en önemli bağışıklık araçlarından difteri, tetanoz ve boğmaca (DTP) aşılarının 3 dozunu da almış çocuklarının sayısının 2023’te 108 milyonla yüzde 84 oranında sabit kaldığını gösterdi. Öte yandan tek doz bile aşılanmayan çocukların sayısı 2022’de 13,9 milyon iken 2023’te bu sayı, 14,5 milyona yükseldi. Bu durumun sebebinin sağlık hizmetlerindeki aksamalar, lojistik zorluklar, aşıya ilişkin tereddütler ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler olabileceğine dikkat çekildi. Haber Merkezi

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