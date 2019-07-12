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Çok su içemeyen bol meyve sebze tüketsin

12 Temmuz 2019, Cuma 20:42
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk: “Her bireyin 2,5 litre su tüketmesini öneriyoruz. Eğer yeterince su tüketilmiyor ise sıcaklara karşı taze meyve ve sebzeler tüketilmeli”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, artan hava sıcaklıklarına karşı her ferdin günde 2,5 litre su içmesi gerektiğini belirterek bunun mümkün olmaması halinde taze meyve ve sebze tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

 Konferans için şehre gelen Öztürk, son yıllarda iklim değişikliği dolayısıyla birkaç mevsimin bir arada yaşandığını söyledi. Son günlerde artan hava sıcaklıklarına dikkati çeken Öztürk, sıcaklıkların birçok hastalığı da tetiklediğini ifade etti.      

Az su içenin mutlaka bol meyve ve sebze tüketmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, “Sabah sıcak, öğlen yağmur, akşam ise serin oluyor, bazen de tam tersi olabiliyor. Özellikle son günlerdeki hava sıcaklıklarında artışa karşı daha fazla dikkatli olmalıyız. Biz en önemlisi her bireyin 2,5 litre su tüketmesini öneriyoruz. Eğer yeterince su tüketilmiyor ise sıcaklara karşı taze meyve ve sebzeler tüketilmeli. Çünkü meyveler hem sıvı kaybını gideriyor hem de birçok vitamini insan vücuduna sağlıyor.” dedi.

KLİMALARA DİKKAT

Hava sıcaklıklarının artması yüzünden toplu taşıma araçları veya özel taşıtlarda soğutucular ile klimaların devreye sokulduğunu hatırlatan Öztürk, bu durumun insan vücudundaki organları olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti. İnsan vücudunun ani hava değişikliğine maruz kalmaması gerektiğini ifade eden Öztürk, “Sıcağın bir diğer etkisi de sıvı kaybı oluyor. Ona yönelik önlemler almak gerekiyor. İshal hastalıkları yaz aylarında artmakta. Yediğimiz içtiğimiz her şeye dikkat etmeliyiz. Meyveleri yıkamadan kesinlikle yememeliyiz. Mevsimine göre bireysel önlemler önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ani hava değişim raporlarını takip etmek de çok önemli. Yola çıkacaklar bunlara bakmalılar.“ diye konuştu. 

AA

Etiketler: su, sebze, meyve, insan, sağlık
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