Covid-19 verileri 2 haftadır açıklanmıyor

Bakan Fahrettin Koca’nın haftalık yayımlanacağını söylediği Covid-19 tablosu 2 haftadır yayınlanmıyor. En son tablo 16 Haziran’da yayınlandı. Bakanlığın sitesinde hala 6-12 Haziran’ın tablosu yer alıyor.

Gazete Diken’de yer alan habere göre; Bakanlığın açıklanmayan sayılarına henüz yansımasa da doktorlar, kliniklerde Covid-19 vakalarında hareketlilik gözlediklerini söylüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden artışa dikkat çeken uzmanlar, bunun yeni bir dalga olabileceği uyarısı yapıyor. Haber Merkezi

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