‘‘Delta baskın varyant haline geldi’’

Amerİkalı yetkililer koronavirüsünün Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline geldiğini bildirdi.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, ABD’deki koronavirüsü vak’alarının önceki haftaya göre yüzde 70, ölümlerin ise yüzde 26 arttığını söyledi. Ülkede aşılanmanın az olduğu bölgelerde yeni vaka kümeleri görülüyor. Walensky, yedi günlük yeni vak’a ortalamasının 26 binden fazla olduğunu söyledi. Bu rakam CDC’nin 11 bin olan Haziran ayı kayıtlarının iki katından fazla.

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