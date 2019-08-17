"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Dijital bağımlılıkla mücadele için yeni adım

17 Ağustos 2019, Cumartesi 13:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, internet oyunları ve sanal kumar bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

3 saat 5 dakika harcıyoruz

İnternet bağımlılığını önlemek için neler yapılmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019-2023 yıllarını kapsayan, "Davranışsal Bağımlılık ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin açıklamada bulundu. 

Koca, eylem planının "Bilişim Teknolojileri, İnternetin ve Sosyal Medyanın Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımını Sağlamak, Aşırı ve Zararlı Kullanımını Önlemek", "Kumar Bağımlılığını Önleme Çalışmalarını Yürütmek", "Danışma ve Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" şeklinde üç ana başlıktan oluştuğu bilgisini verdi.

Teknoloji ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının sağlanması, aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesine yönelik toplumsal bilinci artırıcı çalışmaların yapılacağını aktaran Koca, "İnternetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına dönük, başta çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları oluşturulacak. Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak. Bu konudaki bilimsel çalışmalar desteklenecek." dedi.

2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda, internet ve oyun gibi teknoloji bağımlılıklarının yanı sıra kumar bağımlılığını önleme başlıklarının da yer aldığını vurgulayan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Eylem planı ile vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı teknoloji, internet ve sanal kumar bağımlılığından korumayı amaçlıyoruz. Bu konuda toplumun farkındalığının ve bilgi düzeyinin artması çok önemli. 2023'e kadar gençlerimizin internette araştırma ve bilgi edinmeye ayırdığı zamanın yüzde 10 artmasını, sosyal medyadaki sürenin ise yüzde 8 azaltılmasını hedefliyoruz. Bu sorunları yaşayan vatandaşlarımızın danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız."

"5 yıllık yol haritası hazır"por 

Bağımlılığın artık yalnızca tütün, alkol ya da uyuşturucu gibi maddelerin kullanımıyla ilgili bir mesele olmadığını, günümüzde internet, sosyal medya, oyun bağımlılığı gibi 20 yıl önce hayatın içerisinde olmayan farklı kavramların gündeme girdiğini anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef pek çok insan tarafından fark edilemeyen hatta masum görülen teknolojik cihaz bağımlılığı, yani ekran bağımlılığı diye de ifade edebileceğimiz bağımlılıklar, günlük hayatı önemli derecede sekteye uğratacak seviyeye çıkabiliyor. Bir müddet sonra kişi zamanının büyük bölümünü bu bağımlılığa ayırmaya başlıyor. Teknoloji ve internete hızlı ve kolay erişim, kumar oyunlarına erişimi de kolaylaştırıyor. Bu tip bağımlılıklar sadece psikolojik ve sosyal sorunlara yol açmakla kalmıyor, duyu bozuklukları ya da omurga rahatsızlıkları gibi fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor."

Bakan Koca, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı gereği teknoloji ve kumar bağımlılığına müdahale ve koruyucu çalışmaların başlatılması doğrultusunda hazırlanan Eylem Planı ile gelecek 5 yılın davranışsal bağımlılık ile mücadele konusundaki yol haritasının belirlendiğini kaydetti. 

AA

Etiketler: internet, sosyal medya
Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur-Sen hükümetin teklifini beğenmedi

    İdlib'de siviller feryat ediyor: "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu?''

    Husiler Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırdı

    İstanbul'da sağanak yağış

    Dijital bağımlılıkla mücadele için yeni adım

    Özel okul fiyatları ne durumda?

    'Gelebilseydi onun için koyun kesmeyi planlıyordum'

    Hong Kong’da protestolar devam ediyor

    Norveç'te camiye saldıran terörist, suçlamaları kabul etti

    Libya'dan uluslararası topluma 'sessizlik' tepkisi

    İsrail Gazze'ye saldırdı, Doğu Kudüs'te de 15 Filistinliyi yaraladı

    Marmara'ya sağanak uyarısı

    Dualarla yad edildiler...

    Trump'tan Cammu Keşmir çağrısı

    Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok

    Çöp ithalatında ciddî artış

    Cammu Keşmir her açıdan zor durumda

    Grönland'den Trump'a: Satılık değiliz

    Süper Lig sürprizle başladı

    İdlib'de tansiyon düşmüyor: Rus uçaklarının son saldırısında 13 sivil daha öldü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Hukukta ‘kuru’ da olsa yakılmaz”
    Faruk ÇAKIR

    Büyük depreme hazır mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Doğru sorulara, yanlış cevaplar
    Genel

    Çöp ithalatında ciddî artış
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî saadet ve lezzet, marifetullahta
    Ahmet BATTAL

    Küreselleşmeden tepsileşmeye
    Şeref Mert

    Ürgüplü Ahmet Çakmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan GÜLER

    “Yazı serileri” veya bir “köşe”de kitap yazmak...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.