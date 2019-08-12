3 saat 5 dakika harcıyoruz

Global Web Index, 46 ülkede 16-64 yaş arası 575 bin internet kullanıcısı ile anket yaptı.

İnternette en fazla zaman harcayan ülkeler, yapılan bir araştırma sonucu belirlendi. Türkiye, günde ortalama olarak 3 saat 5 dakikalık internet kullanım süresi ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Global Web Index tarafından 46 ülkede 16-64 yaş arası 575 bin internet kullanıcısı ile yapılan anket sonucunda internette en fazla zaman geçiren ülkeler belirlendi. Buna göre küresel internet kullanıcıların sosyal medyaya günde 2 saat 23 dakika zaman harcadığı kaydedildi.

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