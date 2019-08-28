"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Doğru şekilde tüketilen armut zayıflamaya yardımcı oluyor'

28 Ağustos 2019, Çarşamba 11:57
Diyetisyen Canel Öner, "Doğru beslenme ile doğru zamanlarda tüketilirse lif açısından zengin olan armut, zayıflamaya yardımcı olur." dedi.

Medipol Esenler'den Diyetisyen Canel Öner, lif açısından zengin olan armutun zayıflamaya yardımcı olacağını belirterek, "Armudun içinde bulunan lifler acıkmayı geciktirerek kan şekerini dengede tutar ve iştah kontrolü sağlar." dedi.

Glisemik indeksin, karbonhidrat içeren gıdaların kan şekerini nasıl yükselttiğini ölçen bir değer olduğunu aktaran Öner, "Yüksek glisemik indekse sahip besinler, kan şekerini orta ya da düşük glisemik indeksli besinlerden daha hızlı yükseltir. Sağlıklı kilo vermek ve ideal kiloyu korumak için düşük glisemik indeksli karbonhidratlar tüketilmelidir." diye konuştu.

Öner, düşük glisemik indeksli beslenmenin insülin düzeylerini ve insülin direncini de azaltacağını dile getirerek, "İncir, muz, karpuz, kavun ve üzümün glisemik indeksi diğer meyvelere oranla daha yüksektir ve daha çabuk acıktırır. Glisemik endeksi düşük meyveler ise elma, armut, şeftali, erik ve kiraz gibi meyvelerdir. Glisemik indeksi yüksek olan meyvelerin tüketim miktarına özellikle daha da dikkat edilmesi gerekiyor. O nedenle ara öğün şeklinde 1 porsiyon tüketilebilir." şeklinde konuştu.

"Armut lif açısından en zengin meyveler arasında"

Diyetisyen Canel Öner, armutun lif açısından en zengin meyveler arasında bulunduğunu belirterek, "Bu liflerin çoğu, çözünür olmayan bir polisakkarittir. Böylece yiyeceklerin bağırsaklardan geçmesi daha kolaylaşır, bağırsak hareketlerini düzenler. Kabuk kısmıyla birlikte tüketiminin daha faydalı olduğu armut, kabızlık ve bu rahatsızlığa bağlı diğer şikayetlere harika bir çözümdür." diye konuştu.

Öner, ara öğünde tüketilen 1 adet armutun, içinde bulunan doğal bileşen ve karbonhidrat ile kan şekerini dengede tutarak özellikle tip 2 diyabet riskini azaltacağını vurgulayarak, "Doğru beslenme ile doğru zamanlarda tüketilirse lif açısından zengin olan armut zayıflamaya yardımcı olur. Armudun içinde bulunan lifler acıkmayı geciktirerek kan şekerini dengede tutar ve iştah kontrolü sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalp sağlığı için lif almaya dikkat edilmeli"

Canel Öner, tansiyonu düşürmek için meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Meyveler içerdikleri lif, potasyum ve magnezyum nedeniyle tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Taze meyve yerine meyve suyu tüketilecekse meyvelerin taze sıkılmış olması ve şeker eklenmemiş olması gerekir; fakat meyve suları meyveden alınan liflere sahip değildir. Bu nedenle, kalp sağlığını ve bağırsakların düzenli çalışması için gün içinde diğer gıdalardan lif almaya dikkat etmek gerekir. Günlük meyve tüketiminin 3 porsiyon, sebzenin ise 2 porsiyon olması gerekmektedir."

Meyvelerin insan sağlığına etkilerine işaret eden Öner, "Nar, düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Günde bir adet mevsiminde tüketilen nar sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir. Ayrıca K ve B vitaminleri ile birlikte, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, folat, manganez, selenyum, çinko minerallerini de içerir. Bu şekilde zengin bir içeriği olan narın antiviral, anti-inflamatuar ve antitümör etkisi vardır." bilgisini verdi.

Öner, üzümün, zengin potasyum ve fosfor kaynağı olan çok vitaminli bir meyve olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

Üzüm, yüksek tansiyon riskini azaltmaya oldukça yardımcı olabilmektedir. 12-15 adet üzümün gün içinde tüketimi yeterlidir. Muz, yüksek miktarda potasyum içerir. B6 vitamini, C vitamini ve magnezyum açısından da zengindir. Herhangi bir ara öğünde 1 adet muz tüketimi tansiyonun dengede kalmasına yardımcı olur. Greyfurt, yüksek tansiyonun engellenmesinde yararlı olan başka bir meyvedir. Meyvedeki vitamin içeriği kan damarlarını dengelemeye yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde içerdiği flavonodil maddeler kanserojen hücrelerin sayısını azaltır ve kolon kanserine yakalanma oranını düşürür.

"İncir, kolon için çok faydalı"

Öner, içerdiği sağlıklı yağlar ve yüksek miktarda potasyum sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı doğal bir koruyucu olan avokadonun, tansiyon hastalarının ya da bu konuda risk grubunda olanların tüketmesi gereken bir meyve olduğunu söyledi.

Ayrıca avokadonun, kalsiyum, demir, magnezyum, bakır ve çinko içerdiği için cilt ve saç sağlığına da iyi geleceğini vurgulayan Öner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İncir, lif, magnezyum, manganez, sodyum, B6 vitamini ve K vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. İncir içerisindeki potasyum, omega-3 ve omega-6 sayesinde yüksek tansiyonu düşürür ve felç ile kalp krizi riskini de azaltır. İncirdeki liflerin varlığı, bağırsakların hareketini artırdığından, serbest radikallerin ve diğer kansere neden olan maddelerin özellikle kolonda ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini ve E vitamini portakalın içinde bulundurduğu vitamin türleri arasındadır. Portakal bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşüren meyveler arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca, içerdiği magnezyum dolayısıyla kan basıncını dengeler ve dolayısıyla yüksek tansiyonu düzenler."

Öner, potasyum bakımından zengin meyveler arasında yer alan kuru eriğin, yüksek tansiyonu olanlar için ideal bir tercih olduğunu dile getirerek, "İçerisinde yer alan antosiyaninler, kersetin, kateşinler, flavonoidler ve fenolik gibi bileşenler, yağ hücreleri de dahil olmak üzere, vücut hücreleri üzerinde anti-obezite ve anti-inflamatuar etki yapar. Böylelikle vücut iltihaplanmalara daha dirençli hale gelir." değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: meyve, şifa, armut, üzüm
Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

    Lavrov: ABD ve müttefikleri IŞİD ile ilgili çifte standart uyguluyor

    İsveç'te İslâm karşıtlığı yapan milletvekili partisinden ihraç edildi

    Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

    Şule Yüksel Şenler vefat etti

    Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli öğrenci ABD'ye alınmadı

    RTÜK dizi ve film yapımcılarıyla şiddet sahnelerini görüşecek

    Ruhani'den eleştirilere cevap: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız

    'Doğru şekilde tüketilen armut zayıflamaya yardımcı oluyor'

    ASELSAN'ın ürettiği hava telsizleri Hava Kuvvetlerinin kullanımında

    Suriye'nin kuzeyinde terör şebekelerine operasyon

    Oruç Reis de Akdeniz'e doğru yola çıktı

    'Siber saldırılar NATO'nun 5'inci maddesini tetikleyebilir'

    SGK yılın ilk beş ayında 20 milyar lira açık verdi

    Cumhurbaşkanı kritik görevlere 6 general atadı

    Eksik demokrasi, AB yolunu tıkıyor

    Sarıkamış’ın tarihî yapıları korunmalı

    İBB'den zam açıklaması

    Lübnan: Kendimizi savunacağız

    Rusya ABD’li iki senatöre vize vermedi

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler?
    Faruk ÇAKIR

    Üniversitelerdeki vahim tablo
    Cevher İLHAN

    “Terör örgütüyle dirsek teması”!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir muhabbet düğümü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın ruhunu inbisat ettiren ibadettir
    Mustafa ORAL

    Aşkın harıyla yanan Hüseyin Musan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm’ın şartları ve kalkınma
    Genel

    Eksik demokrasi, AB yolunu tıkıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.