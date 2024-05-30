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30 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Doktorlar aileleri uyarıyor: Obezite, çocuklarda hipertansiyonu artırdı

30 Mayıs 2024, Perşembe 07:23
Hipertansiyon çok yaygın bir hastalık. Üstelik her yaşta görülüyor. Çocuklarda görüldüğü takdirde ise altta yatan başka bir neden ihtimaline karşı teyakkuzda olmak gerekiyor. Türkiye’de neredeyse her üç kişiden biri hipertansiyon hastası.

Üstelik her 100 kişinden 3’ü bunun farkında bile değil. Ancak hipertansiyon ihmale gelmeyecek kadar önemli bir sorun. Çünkü dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenlerinin başını çeken kalp-damar ve dolaşım hastalıklarının en önemli risk faktörleri arasında. Hipertansiyon, genellikle yetişkinlerde rastlanan bir sorun olarak karşımıza çıkmasına rağmen çocuklarda da görülebiliyor. Hatta son yıllarda çocuklarda hipertansiyon görülme oranında bir artışın söz konusu olduğu ifade ediliyor. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Yıldız, yaş grubuna göre yapılan değerlendirmeyi şöyle açıklıyor: “Uzun boylu, şişman bir çocuğun kan basıncı zayıf ve kısa boylu olanlara göre daha yüksektir. 13 yaşına kadar olan çocuklarda kan basıncının değerlendirilmesi için yaş, cinsiyet ve boya göre hazırlanmış özel tablolar ve grafikler bulunuyor. Buradaki değerlere göre kan basıncı; normal kan basıncı, yüksek kan basıncı, evre 1 hipertansiyon ve evre 2 hipertansiyon olarak tanımlanıyor. 13 yaş üzerindeki çocuklarda ise Amerikan Pediatri Akademisi’nin hipertansiyon rehberine göre kan basıncının 120/80 mmHg ve altı normal, 130/80 mmHg ve üzeri evre 1 hipertansiyon olarak tanımlanıyor.”

(TRT Haber)

 

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