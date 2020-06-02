DSÖ: Antibiyotiğe başvurmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde antibiyotik kullanımına karşı ikazda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların onları daha önce tedavi etmek için kullanılan ilaçlara karşı dirençli hale gelmeye başladığını söyledi. Sputnik’deki habere göre Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 tedavi ederken antibiyotik kullanılmasının bakteriyel enfeksiyonları arttıracağını söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Kovid-19 pandemisi antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu. Bu durumun oluşturacağı bakteriyel direnç pandemiden sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak” dedi. DSÖ, Kovid-19’u hafif semptom ile geçiren hastaların antibiyotik kullanmaması gerektiğini açıkladı.

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