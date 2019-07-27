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27 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

DSÖ: Türkiye sigara ile mücadelede ilk sırada

27 Temmuz 2019, Cumartesi 15:09
Dünya Tütün Raporu'na göre, Türkiye tütün tüketiminin azaltılması için Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini tam olarak hayata geçiren birinci ülke.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Tütün Raporu'nu Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da kamuoyuna sundu. Raporda Türkiye'nin tütün tüketiminin azaltılması için DSÖ'nün tavsiye ettiği tüm önlemleri tam olarak uygulayan birinci ülke olduğu belirtildi. Türkiye'nin ardından da Brezilya geliyor.

Tütünün sadece sigara şeklinde içilmediği, aynı zamanda çiğnenerek ya da buruna çekilerek tüketildiğine dikkat çekilen raporda, alınan önlemlere rağmen birçok kişi için tütünden vazgeçmenin güç olduğu vurgulandı.

Sigara içmeyenlerin korunması için dünya genelinde önlemlerin artırılmasına ve tütün ürünlerinin pahalandırılarak erişiminin zorlaştırılmasına rağmen her yıl 8 milyon insanın tütüne bağlı sağlık sorunları yüzünden öldüğü belirtildi.

EKONOMİDE YOL AÇTIĞI KAYIP

Sağlık giderleri ve iş göremezlik raporları nedeniyle tütünün ekonomide yol açtığı kayıp ise 1 trilyon 400 milyar doları buluyor. Avrupa bölgesine ilişkin istatistiklere göre Gürcistan'da erkeklerin yüzde 57'si, Almanya'da yüzde 29'u, İzlanda'da da yüzde 15,3'ü sigara içiyor. DSÖ, tütünün yakmak yerine ısıtılarak tüketildiği elektronik sigara gibi ürünlerin de sağlığa zararlı olduğu konusunda uyardı.

Dünya Tütün Raporu'nda dünya genelinde her 10 kişiden 6'sının tütün tüketimine karşı en az önlemlerin alındığı ülkelerde yaşadığına dikkat çekildi. Dünyanın yaklaşık yarısının da tütün ürünlerinin paketlerinde caydırıcı fotoğrafların bulunduğu ülkelerde yaşadıkları belirtildi. DSÖ'ye göre dünyada sadece 2 milyar 400 milyon kişi tütün tüketimine son verilmesinin desteklendiği ülkelerde yaşıyor.

TÜTÜNLE MÜCADELEDE DSÖ'DEN YENİ ÖNERİLER

DSÖ, ülkelere sigarayı bırakmak isteyenlere destek amaçlı telefon ve online üzerinden danışmanlık hizmeti sağlanması, ayrıca nikotin tedavilerinin de mali olarak desteklenmesi önerisinde bulundu. DSÖ'nün verilerine göre tütün tüketenlerin sayısının toplam nüfustaki payı azaldı, ancak dünya nüfusundaki artış nedeniyle 1 milyar 100 milyonun sabit kaldığı belirtildi.

Etiketler: DSÖ, tütün, sigara, Türkiye, sağlık, insan
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