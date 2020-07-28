"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

DSÖ uyardı: Kovid-19 mevsimsel değil

28 Temmuz 2020, Salı 19:58
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün gribe yol açan influenza virüsleri gibi mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, solunum yolunu etkileyen virüslerin genelde mevsimsel olduğu ancak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) davranışının farklı olduğunu belirterek, "Bu, her havayı seven bir virüs ama daha çok yakın temastaki bir insandan diğerine bulaşmayı seviyor, dolayısıyla ona bu fırsatı vermememiz gerek." dedi.

En fazla vakanın görüldüğü ülkelerden ABD'nin yaz mevsiminde olduğunu, ayrıca Brezilya ve Filipinler gibi tropikal kuşaktaki ülkelerde de büyük salgın öbekleri oluştuğuna dikkati çeken Harris, "Mevsimler virüsün yayılmasını etkiyor gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Tek büyük dalga

Harris, sonbaharda ikinci bir dalganın gelmesini bekleyip beklemedikleri sorusuna yanıt olarak, "Şu an birinci dalgadayız. Kısmi iniş çıkışlarla seyreden bir büyük dalga bu. Yapabileceğimiz en iyi şey salgını yatay seyirde tutup, dalganın diz boyunu aşmasını önlemek. Şu anda birinci, ikinci, üçüncü dalga gibi ifadelerin bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün en çok insanların toplu halde bulunduğu yerlerde yayıldığını vurgulayan Harris, "İnsanların sosyal mesafeye uymadan bir araya gelmeleri, yakın temasta bulunduklarında tedbir almamaları yayılmaya yol açıyor. Kovid-19'a karşı işe yaradığı bilinen tedbirlere uymak hayati. Bunlar, sosyal mesafeye uymak, el yıkamak, kaynağı izole etmek, iç mekanlarda gerektiğinde maske takmak ve öksürürken ağzı kapamak." dedi.

Kovid-19'un büyük bir salgın olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Harris, ''İhtiyatlı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 16 milyon 650 bini aşarken, 656 binden fazla kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 792
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hüzünlü Bayram

    Demokrasi adına büyük risk

    Şans oyunları anayasaya aykırı

    Avrupa kupalarına hangi takımlarımız katılacak?

    Dünyada son 24 saat

    Hacı adayları Müzdelife yolunda

    Türkiye'de 967 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram temizliği

    Trump'tan 'seçim ertelensin' çağrısı

    Rasulayn'da terör saldırısı: 5 ölü

    Yalova'da toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

    ABD Dışişleri Bakanından S-400 açıklaması

    Mehmet Özkan dualarla

    ABD'de geçen hafta 1,4 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

    AB seyahat listesini daralttı

    Avustralya Başbakanı’ndan bayram mesajı

    ABD'de son 24 saatte 1500 ölüm daha

    STK'lerden ''Kudüs ve Mescid-i Aksa'' çağrısı

    'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Hüzünlü Bayram
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet yoksa, musîbet gelir
    Cevher İLHAN

    “Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık…”
    Genel

    KHK’lıya banka engeli
    Ahmet BATTAL

    Adalet, hilâfet ve siyaset
    Süleyman KÖSMENE

    Zikir ve duâlarıyla Kurban Bayramı
    Şemseddin ÇAKIR

    Ebced ve cifir
    Genel

    Demokrasi adına büyük risk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.