Dünyada barış olmazsa ruh sağlığı da olmaz

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ GENEL BAŞKANI PROF. DR. YILDIRIM, “TÜM DÜNYAYA, BARIŞ OLMAZ İSE RUH SAĞLIĞI OLMAZ DİYE ÇAĞRIDA BULUNDUK” DEDİ.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından bu yıl “Barışın ve Bilimin Işığında Ruh Sağlığını ve Yaşam Hakkını Savunmak” temasıyla 60’ıncısı düzenlenen psikiyatri kongresinde konuşan TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, “Bizler barışı ve bilimin gerekliliğini, onların varlığı ile yaşam hakkının ve ruhsal sağlığın mümkün olacağını yüksek sesle haykırmak, bu gerçekliği bilimsel toplantılarda tartışmak ve görünür kılmak istedik. Çünkü barışa ve bilime en çok ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Neden böyle bir kongre yaptık ve neden acil çağrı istiyoruz? Savaşlar tüm coğrafyalarda sıradanlaşmış, katliamlar uluslararası kamuoyunda konuşulmaz olmuş, Filistin’de ölen binlerce bebek bile barışı savunmak zorunda olan uluslararası kuruluşları ve başta Batı devlet yönetimleri olmak üzere dünyayı harekete geçirememiştir. Bu amaçla tüm dünyaya barış için, barış olmaz ise ruh sağlığı olmaz diye çağrıda bulunduk” dedi.

Politikalar acil gözden geçirilmeli

Yıldırım, “İş kazaları ve cinayetleri, intiharlar ile ilgili yapılacak çok şey vardır. Bu konuları ele alan politikaların ve düzenlemelerin acilen gözden geçirilmesi gereklidir. Bütün işçiler ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı koşullarda çalışma hakkına sahiptir, işçilerin ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı koşullarda çalışabilmesi için gereken ortamın sağlanmasını yetkili kuruluşlardan talep ediyoruz. Dünya ruh sağlığı gününde de dediğimiz gibi savaşlar yanında yerinden edilme, ayrımcılık, ekonomik zorluklar, çocuk işçiliği sorunu, güvencesiz iş yerleri, eğitimden, sağlıktan, güvenli gelecekten ve temel insan haklarından mahrum kalma gibi insanca yaşamaya ve ruhsal açıdan sağlıklı olmaya engel sorunlarla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki ruh sağlığı savunusu sadece ruhsal zorluk ya da hastalığı olan bireylerin tedavi ve tam sağlık hakkını değil, aynı zamanda toplumların ve bireylerin ruhsal iyilik halinin korunmasını da içerir ve kamu otoritesi ve sorumlular, işleyişin her basamağında bizlerin daha güvenli ve daha insancıl koşullarda sağlık hizmeti vermemizi sağlamakla yükümlülerdir” ifadelerini kullandı.

Antalya - Anka