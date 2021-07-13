Dünyanın yüzde 10’u aç

Bİrleşmİş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini göstermeye başladığı Mart 2020’den beri açlık yaşayan ve yetersiz beslenen kişi sayısının 118 milyon arttığını bildirdi.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de aralarında bulunduğu BM kurumları, Kovid-19’un küresel olarak etkisini göstermeye başladığı Mart 2020’den bu yana en kapsamlı gıda yetersizliği ve açlık raporunu yayımladı. Raporda, dünyadaki açlık ve yetersiz beslenme oranlarının 2019’da yüzde 8,4’ten 2020’de yüzde 10’a çıktığı, bu artışta Kovid-19’un kayda değer payının olduğu belirtildi. Açlık yaşayan ve yetersiz beslenen kişi sayısının 2020’de salgın sebebiyle 118 milyonluk bir artışla yaklaşık 768 milyona yükseldiğine işaret edildi. BM’nin raporu, salgının ortaya çıkmasından bu yana gıda güvensizliği ve beslenme ile ilgili ilk kapsamlı çalışma olarak kayıtlara geçti.

Dünya çapında yetersiz beslenen 768 milyon kişinin 418 milyonunun Asya Kıt’ası’nda yaşadığı aktarılan raporda, 282 milyonun Afrika’da, 60 milyonun ise Latin Amerika ve Karayipler’de olduğunu bildirdi. Öte yandan, 2020’de 5 yaşın altındaki yaklaşık 149 milyon çocuğun boygelişiminin yaşının gerisinde olduğu ve yaklaşık 39 milyon çocuğun ise aşırı kilolu olduğu aktarıldı.