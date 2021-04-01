"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Duyguların iftar vakti

01 Nisan 2021, Perşembe 02:32
Bizim Aile Dergisi 375. Nisan sayısında, “Duyguların iftar vakti” kapak başlığıyla çıktı.

Haber: Kübra Örnek Korkmaz
kubraornek@yeniasya.com.tr

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Mart sayısında kapak konusunu “Ramazan’da hislerin kontrolü” olarak belirledi. 13 Nisan itibariyle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, hislerimizin yeniden terbiye edilmesi gerektiği anlatılıyor. Dergide, Ramazan ayında tutulan oruç ile bunun kolaylaştığı ifade ediliyor. Ve okuyucuların, bu terbiye ayından nasipsiz kalmaması için his ve duygularını kontrole dâvet ediliyor.

 

“Allah’ın lütfuyla İslâm’ı kabul ettim”

Derginin kapak dosyasında Araştırma Görevlisi Yasemin Yaşar’ın, “Hisleri terbiye iklimi: Ramazan” başlıklı yazısı yer alıyor. Kanadalı işaret dili ve İngilizce öğretmeni Jenny Molendyk Divleli, İslâmiyet ile tanışıp Müslüman olma hikâyesini dergiye anlatıyor. Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfasında Moringa çayının faydalarından bahsediyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfasında sıfır atık ile israfın önünü nasıl alabileceğimizi anlatıyor.

Ramazan pidenizi kendiniz yapın

Dergiye ayrıca renk veren Dağarcık sayfalarını da okumadan geçmeyelim. Doğal saç bakımı tarifinin yer aldığı Doğalı Varken, sepet yapımının anlatıldığı El Emeğim, Ramazan’ın vazgeçilmezi pide tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Dört Mezhebin İslâm İlmihâli kitabının ele alındığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer bütünsayfalar sizleri bekliyor. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar...

Haber: Kübra Örnek Korkmaz
kubraornek@yeniasya.com.tr

Okunma Sayısı: 36
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Myanmar'da iç savaş olasılığı artıyor'

    Kongrelerin faturası millete

    İftar sofrasından daha mı kıymetli?

    Fransa'da 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması kararı

    Bilim Kurulu toplantısının ardından Koca'dan yazılı açıklama

    Vaka sayısı 39 bini geçti

    ABD'nin küresel salgındaki son 24 saati

    Ramazan kolisi yüzde 35 zamlı

    Yemen’de değişen bir şey yok

    Kapatılan mescitleri Cuma günleri açın

    Türkiye’nin aşı adayı DSÖ listesine girdi

    ABD'nin 'Türkiye İnsan Hakları Raporu'na Dışişleri'nden tepki

    Bunu konuşmayalım da neyi konuşalım?

    AYM, HDP iddianamesini reddetti

    Gazze'de Kovid-19 endişesi

    Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması

    Ruhani: Her gün yaptırımların kalkması için çalışmalıyız

    İtalya ile Rusya arasında 'casusluk' krizi

    Myanmar ordusu sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi

    ABD: Çin, Uygurlara soykırım yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MGK takviyeli tek adam rejimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Gündem Tesbit Bakanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasîlerin elinde nur yok, topuz var
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Üstad Bediüzzaman ve himmet
    Cevher İLHAN

    Salgınla mücadele başarısızlığı devam ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Baharda yeryüzü bir mahşer
    Süleyman KÖSMENE

    Kalp ilâhî feyze mazhardır
    Ali FERŞADOĞLU

    Kalbin fonksiyonu ve lâtife-i aşere
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi ölçüsünde bozulma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.