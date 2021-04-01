Bizim Aile Dergisi 375. Nisan sayısında, “Duyguların iftar vakti” kapak başlığıyla çıktı.

Haber: Kübra Örnek Korkmaz

kubraornek@yeniasya.com.tr

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Mart sayısında kapak konusunu “Ramazan’da hislerin kontrolü” olarak belirledi. 13 Nisan itibariyle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, hislerimizin yeniden terbiye edilmesi gerektiği anlatılıyor. Dergide, Ramazan ayında tutulan oruç ile bunun kolaylaştığı ifade ediliyor. Ve okuyucuların, bu terbiye ayından nasipsiz kalmaması için his ve duygularını kontrole dâvet ediliyor.

“Allah’ın lütfuyla İslâm’ı kabul ettim”

Derginin kapak dosyasında Araştırma Görevlisi Yasemin Yaşar’ın, “Hisleri terbiye iklimi: Ramazan” başlıklı yazısı yer alıyor. Kanadalı işaret dili ve İngilizce öğretmeni Jenny Molendyk Divleli, İslâmiyet ile tanışıp Müslüman olma hikâyesini dergiye anlatıyor. Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfasında Moringa çayının faydalarından bahsediyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfasında sıfır atık ile israfın önünü nasıl alabileceğimizi anlatıyor.

Ramazan pidenizi kendiniz yapın

Dergiye ayrıca renk veren Dağarcık sayfalarını da okumadan geçmeyelim. Doğal saç bakımı tarifinin yer aldığı Doğalı Varken, sepet yapımının anlatıldığı El Emeğim, Ramazan’ın vazgeçilmezi pide tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Dört Mezhebin İslâm İlmihâli kitabının ele alındığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer bütünsayfalar sizleri bekliyor. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar...

Haber: Kübra Örnek Korkmaz

kubraornek@yeniasya.com.tr