En çok hastalar mağdur olacak

SAĞLIK BAKANLIĞI, “HASTA AZ GELDİ” DİYE AİLE HEKİMİNİN MAAŞINI KESMEYE HAZIRLANIYOR.

Aİle Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın yeni hazırladığı Aile Hekimliği Yönetmeliği taslağının yürürlüğe girmesi durumunda en büyük zararı vatandaşların göreceğini söyledi. Kandemir, “Bakanlığın hazırladığı yönetmelik taslağı, aile sağlığı merkezlerinin kapanmasına, aile hekimleri, ebeler ve hemşirelerin istifasına ve vatandaşın en temel sağlık hizmetinden mahrum kalmasına zemin hazırlıyor” dedi. Kandemir, yönetmelik taslağının aile hekimlerine yönelik haksız yaptırımlar içerdiğine dikkat çekerek, “Öğrenci devamsızlık yaptı diye öğretmenin, dava yok diye hâkimin, cemaat az geldi diye imamın maaşı kesilmez. Aynı şekilde hasta az geldi diye aile hekiminin maaşı neden kesilsin? Bu kabul edilemez” diye konuştu. Ankara - Anka

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