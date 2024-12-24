Akıllı telefonlar uyku sağlığını bozuyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, akıllı telefonlarla yatağa gitmenin uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Sosyal medya beyin çürümesi yapıyor Uyku sağlığı üzerine araştırmalar yapan Öztürk, akıllı telefonların uyku sağlığını bozabilen farklı etkilerinin bulunduğunu söyledi. Gece yatmadan önce akıllı telefon ekranına bakmanın uyku kaçırdığını belirten Öztürk, yatakta telefonla zaman geçirmenin, uyku hormonu salgılanmasının önüne geçtiğini vurguladı. Öztürk, şunları kaydetti: “Telefon ekranı mavi spektrumda bir ışık olduğu için beynimizden salgılanan ve uyku için çok önemli melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Bu baskılanma hem uykuya dalmamızı zorlaştırır hem de uykuyu sürdürürken uykunun kırılganlığını artırır. Ufak tefek gürültüler, normalde bizi uyandırmayacak faktörler gece sık uyanmamıza neden olur.” Haber Merkezi

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