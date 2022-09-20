"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Uyku gaflet midir, nimet midir?

Süleyman KÖSMENE
20 Eylül 2022, Salı
Ayşegül Hanım: “Uyku gaflet midir, nimet midir? Uyku ibadet olabilir mi?

İhtiyaç Ölçüsünü Aşmamalı

İnsan yaratılışı gereği gündüz çalışmakta ve yorulmakta; gece ise dinlenmek için uyumaktadır. Bünyemiz gece uykusuna muhtaçtır. Uyku, ihtiyaç ölçüsünü aşmadıkça hiç şüphesiz nimettir.1

Kur’ân’da Cenab-ı Hak, “Uykunuzu dinlenme vakti kıldık.”2 Ayetiyle bu nimete ve bu beşerî ihtiyaca işaret eder. Ama uyku tatlıdır. İpin ucu bırakılırsa, uykudan kopmak kolay olmaz. Bu durumda önce nimet iken, sonradan gaflete dönüşebilir.  

Uykunun nimet olarak kalması ve gaflete dönüşmemesi için bünyemizin ihtiyacı kadar uyuduktan sonra kalkmalı. Uykumuzu açan şeylerle hayata başlamalı. Mesela abdest almalı, namaz kılmalı. Bol oksijen almalı. Ve bizi bekleyen işlerimize koyulmalıdır. 

Uykuya Dua İle Başlamalı    

Günde en az altı saat uyuyan bir insan, ömrünün en az dörtte birini uyku ile geçiriyor demektir. Hayatımızda böylesine önemli bir yere sahip olan uykuya sünnet-i seniyye gözetilerek girilirse, âdi bir hareketten ibaret olan uykumuza –inşaallah- ibâdet mahiyeti kazandırmamız mümkün olacaktır.

Yatağa abdestli girmek, sağ yanı üzerine yatmak ve yatarken “eûzü-besmele” çekerek duâ okumak sünnettir. Uykuya girerken okunması sünnet olan duaların genelinde Allah’a sığınma, ölüm ve diriliş temaları işlenmiştir. Çünkü uyku ölümün küçük kardeşidir ve uyku halinde alıp verdiğimiz nefesler bilinç dışıdır. Bu dualardan her hangi birini veya bir kaçını okuduğumuzda, Allah’a sığınmış oluruz.     

Sünnet Olan Dualar

*Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Yatağa vardığında önce namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına uzan ve şu duayı oku: “Allahümme eslemtü nefsî ileyke. Ve veccehtü vechî ileyke. Ve fevvadtü emrî ileyke. Ve elce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke. Lâ melce’e ve lâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bikitâbike’llezî enzelte ve nebiyyike’llezî erselte.”  

(Mânâsı: “Allah’ım, nefsimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana bıraktım. Sırtımı Sana dayadım. Senden hem rahmetini umuyorum, hem korkuyorum. Senden sığınacağım ve kurtuluş bulacağım yer, Senden başkası değildir. İndirdiğin kitabına inandım. Gönderdiğin Peygamberine iman ettim.” Eğer o gece ölecek olursan, İslâm fıtratı üzerine ölmüş olursun. Bu sözleri, yatarken söylediğin sözlerin sonuncusu kıl.”3 

*Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (asm) her gece yatağa girdiği zaman iki elini birleştirerek, “Kul hüva’llâhü Ehad”, “Kul Eûzü Birabbi’l-Felak” ve “Kul Eûzü Birabbi’n-Nâs” surelerini okur ve ellerine nefes verirdi. Sonra iki eliyle vücudundan yetiştiği yerleri; başını, yüzünü, vücudunun önünü, arkasını sıvazlar ve meshederdi. Bunu üç defa tekrarlardı.”4   

*Allah Resulü (asm) gece yatağına girdiği vakit sağ elini yanağının altına koyardı. Sonra şu duayı okurdu: “Allahümme bismike emûtü ve ahyâ.” 

(Manası: “Allah’ım, isminle ölürüm, isminle dirilirim.”  

Uyandığı vakit ise, “Elhamdülillâhi’llezî ahyânâ ba’demâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr.” 

(Manası: “Hamd, bizi öldükten sonra dirilten Allah’a mahsustur. Son gidiş de ancak O’nadır.”5

 Dipnotlar: 

1- Lem’alar, s. 434

2- Nebe’ Sûresi, 78/9

3- Buhârî, Vüdû, 183; Riyâzu’s-Sâlihîn, 80, 811, 812

4- Buhârî, Kur’ân’ın Fazîletleri, 1772

5- Riyâzu’s-Sâlihîn, Uyku, 814

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşçiyi asgarî ücrete mahkûm etmek istiyorlar

    İslam ile aradığım doğruyu buldum: Müslüman olan İngilizler Konya'da duygu dolu anlar yaşadı

    “Tay” filmi vizyona giriyor

    Sağlıkta şiddet bitmedi

    Hâkim ve savcılardan gönüllü hapis

    Öğrenciler bunu hak etmiyor

    Hazine garantisi ver, destekleyeceğiz

    Güney Afrika’da, ‘İslam’ konuşuldu

    Olimpiyat şampiyonuna veda

    Japonya'da milyonlarca kişi diken üstünde

    'Çin saldırırsa Amerikan askerleri Tayvan'ı savunacak'

    Yerimiz Şanghay değil AB'dir

    İspanya, Avrupa şampiyonu oldu

    Azerbaycan: ABD'nin entrikalarının Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez

    İran’ın savaş uçağı düştü

    Fenerbahçe'den 5 gollü galibiyet

    Çin’e Uygur yasağı

    4 milyona yakın çocuk eğitimden uzak

    Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin

    Konut projesi 2 senede bitecek mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İşin şakası yok
    Süleyman KÖSMENE

    Uyku gaflet midir, nimet midir?
    Ahmet BATTAL

    AKP’yi kızdıran AKP+CHP
    Faruk ÇAKIR

    Hakim ve savcılara ‘hapis’
    Genel

    İşçiyi asgarî ücrete mahkûm etmek istiyorlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanlara ne oluyor?
    Risale-i Nur'dan

    Siyasî tarafgirliğin dehşetli neticeleri
    Halil ELİTOK

    Aile hayatında kapı eşiği
    Nejat EREN

    Zındıka komitelerinin özellikleri
    Rukiye Anar

    Zaman ile ziyan deverânı içinde insan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.