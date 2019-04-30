Esnek çalışma üretkenliği arttırıyor

Yapılan yeni bir araştırmada, esnek çalışan kişilerin daha verimli ve daha az izin alarak çalıştığı ortaya çıktı.

Esnek çalışan kişilerin daha verimli ve daha az izin alarak çalıştığı ortaya çıktı. Yapılan yeni bir araştırmada, çalışma saatleri ve yerini kendi belirleyen bin 500 işçiyle, belirleme durumu olmayan 500 işçinin üretkenliği karşılaştırıldı.

Ankete katılan esnek çalışanlar, 9-17 arası geleneksel çalışmaya kıyasla daha verimli çalıştığını söyledi. Esnek çalışanların 4’te 3’ü, yeni bir işin aynı esnekliğe izin vermemesi durumunda mevcut işini bırakmak istemediğini belirtti. İngiltere’deki Muhasebe Teknisyenleri Derneği (AAT) İnsan Kaynakları Müdürü ve araştırmanın yürütücüsü Olivia Hill, “Esnek çalışma hem çalışanlar hem de işverenler için çok sayıda faydaya sahip” dedi.

“En önemli şey güçlü verimlilik seviyesi”

Küreselleşen dünyada çalışmaya ihtiyaç duyan insanların ihtiyacının artık sadece bir laptop ve sabit bir internet bağlantısı olduğunu belirten Hill, bunların ofis ortamı dışında birçok yerde bulunabildiğini söyledi.

Independent’te yer alan habere göre, Hill şunları kaydetti: “İş yapıldığı sürece, işverenlerin esnek mekân kadar esnek çalışma saatlerine de izin verme ihtimali artıyor. İşin ne zaman ve nerede gerçekleştiği önemli değil. En önemli şey güçlü verimlilik seviyeleri.” Araştırma, işçilerin çalışılan mekândan ziyade çalışma saatlerini belirlemeyi tercih ettiğini de ortaya kondu. Öte yandan, esnek çalışma isteğinin temel sebebinin ev-aile hayatıyla işyeri arasında dengeyi sağlamak olduğu belirtildi. Ayrıca, esnek çalışanların 5’te 1’i iş-hayat dengesinin üstesinden gelmeye çalıştığı için meslektaşlarının kendilerini kıskandığına inanıyor. Meslektaşların bu şekilde düşünmesinin üzücü olduğunu belirten Hill, esnek çalışma izninin kurumlara geniş yelpazede çalışan sağladığını çünkü esnek çalışanların iş ve diğer yükümlülükleri dengelediğini söylüyor. Hill, “Birçok çalışan, özellikle de gençler, iş ararken iyi bir iş-hayat dengesine sahip olmaya öncelik veriyor, şirketler de onları çekebilmek için esnek çalışmayı teklif ediyor” diye konuştu.

