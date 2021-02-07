İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Âcil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, pandemi sebebiyle âcil servis kullananların sayısının yüzde 50 oranında düştüğünü belirterek, “Evde ani ölümler artıyor” dedi.

Özkan, “Ciddî göğüs ağrısı şikâyeti olanlar, şiddetli baş ağrısı ya da felçli hastalar dahil âcil servise gelmekten çekiniyorlar. Göğüs ağrısı olan hasta kalp krizi geçiriyor olabilir. Kalp krizi geçiren hastada ani ölümler oluyor, evde ani ölümler artıyor. Kalp krizini hafif geçirmiş olsa bile daha sonra ciddî kalp yetmezliği bulgularıyla hastalar bize gelebiliyor. Ciddî şikâyeti olanlar evde beklememeli” dedi.

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