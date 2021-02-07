"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Evde ani ölümler artıyor

07 Şubat 2021, Pazar 22:31
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Âcil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, pandemi sebebiyle âcil servis kullananların sayısının yüzde 50 oranında düştüğünü belirterek, “Evde ani ölümler artıyor” dedi.

Özkan, “Ciddî göğüs ağrısı şikâyeti olanlar, şiddetli baş ağrısı ya da felçli hastalar dahil âcil servise gelmekten çekiniyorlar. Göğüs ağrısı olan hasta kalp krizi geçiriyor olabilir. Kalp krizi geçiren hastada ani ölümler oluyor, evde ani ölümler artıyor. Kalp krizini hafif geçirmiş olsa bile daha sonra ciddî kalp yetmezliği bulgularıyla hastalar bize gelebiliyor. Ciddî şikâyeti olanlar evde beklememeli” dedi.

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte salgın sürecinde yaşananlar

    Asgari ücretin dörtte biri faturalara gitti

    Üniversiteler nasıl bitirildi?

    Patatesi hayvan yemi olmaktan kurtarın

    İhracatçılar: Dolar daha fazla düşmesin

    300 Vekilden darbeye hayır

    Beşiktaş'tan zorlu maçta kritik 3 puan

    Sanal tehditlere karşı aile içi empati

    Biden'dan İran'a yaptırım açıklaması

    Türkiye'de Kovid-19 salgınında 112 kişi daha vefat etti

    Rehavet ve ihmal üçüncü dalgaya sebep olabilir

    Avusturya, Rus ve Çin Kovid-19 aşılarını ülkede üretmek istiyor

    Sıra Koç ve Sabancı’da mı?

    Akademisyen üniversiteyi eleştirdi diye işten atılamaz

    En büyük düşman işsizlik ve yoksulluk

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

    Hindistan’da buzul parçası nehre düştü: 150 kişiden haber alınamıyor!

    Dünya genelinde kaç kişi iyileşti?

    Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bu müfteri zihniyete destek verenler de yandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik uçurumu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sorgulama zamanı gelmedi mi?
    M. Said ZEKİ

    “Mutlak itaat edilecek: Et!”
    Süleyman KÖSMENE

    Bir haşir yolculuğuna var mısınız?
    Mehmet KARA

    “Yeni anayasa tartışması” nereden çıktı?
    Yeni Asya'dan Size

    52. yılımıza hazırlanıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Ahrarlar hürriyet-i şer’iyeye vesile olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.