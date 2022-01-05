Evsizlerin sayısı her geçen yıl artıyor

İstanbul’da sokakta yaşamak zorunda kalanlar yetkililere şöyle sesleniyor:

“Bize sahip çıkın. Bizim de bir hayatımız vardı. İnsanca yaşamak istiyoruz.” Duvar’daki habere göre İstanbul’da yüzlerce insan sokakta yaşıyor. Evsizlerle ilgili çalışmalar yapan derneklere göre bu yıl sokakta yaşayan insan sayısı geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. Bunun nedeni ise ekonomik sorunlar, ailevî sebepler ve uyuşturucu. Sokakta yaşayan insanlarla ilgili yerel yönetimlere de görev düşüyor. Ancak sorun tek taraflı çözülmüyor. Yerel yönetimler kısa vadeli çözümler üretiyor.

Sokakta yaşayanların yaş oranı 18’lere düştü

Erdemliler Dayanışması Derneği Başkanı Erkan Alaca, şunları söyledi: “Şu an sokakta yaşayanlara 3 evimizi açmış durumdayız. Bu yıl bağışlar az olduğu için maalesef bir evi kapatmak zorundayız. 40 evsizi misafir ettik. Fakat kapasitemiz artık yetmiyor.” Alaca bu yıl daha fazla insanın dışarda kaldığını söyleyerek şöyle devam etti: “Sokakta 18 yaş ve altındakileri pek göremiyorduk. Fakat bu yıl 18 yaş ve 18 yaş altı çocukların da dışarda yaşadıklarını görebiliyoruz. Sayı olarak maalesef bunu tespit etmemiz çok zor. Yerel yönetimlere bu konuda görevler düşüyor. Eğer biz sokakta yaşayanlara düşmanca davranırsak onlar da bize düşmanca davranır. Yerel yönetimler, ‘Sokakta yaşayanlar bize zarar veriyor’ diyor. Tam da bu nokta çekişme başlıyor. Bu kısır döngüyü ortadan kaldırmak gerekiyor.” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sokakta yaşayanlarla ilgili evsiz İstanbullulara; misafirhanelerde beslenme, barınma, temel sağlık hizmetleri, ilâç destek hizmeti, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memleketlerine gitmek isteyenlerin ulaşımlarını sağlamak gibi hizmetler verdikleri belirtildi.

Haber Merkezi