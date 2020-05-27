Fransız hükümeti sıtma ilacının kullanımını durdurdu

Fransa'da Covid-19'a karşı tedavide sıtma ilacı hidrosiklorokin ve türevlerinin kullanılmasına izin veren hükümet kararı kaldırıldı.

Geçen salı Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın başvurusu üzerine Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi toplanmış ve ilacın hastanelerde kullanılmamasını önermişti.

Kurulun kararı sonrası adım atan hükümet mart sonundan beri hastanelerde kurul kararıyla ağır Covid-19 vakaları üzerinde kullanılabilen sıtma ilacı ve türevlerinin hastalara yazılmasını Resmi Gazete'de çıkan kararla durdurdu.

İlaç Kurulu ANSM de bu karara paralel olarak Covid-19 hastaları üzerinde hidrosiklorokinin etkilerini ölçen deneylerin "tedbir amaçlı" olarak askıya alındığını açıkladı.

İptal kararının nedeni

Fransız hükümetinin sıtma ilacı kullanımı konusunda geri adım atmasında Amerika'nın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'te geçen hafta yayımlanan bir araştırma yatıyor. Çalışmada bu ilacın ve türevlerinin hastalara iyi gelmediği hatta kendilerini kalp rahatsızlıkları gibi başka risklerle karşı karşıya bıraktığının altı çizilmişti.

Araştırmanın yayımlanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü de ilacın tedavilerde kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.

Bu ilacın kullanılmasını öneren Profesör Doktor Didier Raoult ise Lancet'teki çalışmayı "darma dağın" olarak nitelendirerek kabul etmediğini belirtmişti.