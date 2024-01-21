Gaziantep’te 56 bin kişi konteynerde yaşıyor

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahı saat 04.17 ‘de 7,7 ve aynı gün 13.24’te ise 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. Yerle bir olan kentlerdeki yıkımın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Depremde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ’ın yanı sıra Gaziantep de derinden etkilendi. Gaziantep genelinde yıkıma neden olan depremden en çok etkilenen ise İslahiye ve Nurdağı ilçeleriydi. Tüm ülkeyi yasa boğan depremle birlikte Gaziantep’te 3 bin 945 kişi yaşamını öldü, on binlerce vatandaş ise yaralı kurtuldu. Depremin vurduğu kentte 25 bin bina kullanılamaz hale gelirken, 56 bin kişi ise önce çadırlarda daha sonra ise konteynerlerde yaşamaya mahkum oldu. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 56 bin vatandaşın konteynerde yaşadığını vurgulayarak inşasında sona gelinen ilk 10 bin kalıcı konutun 1 ay içinde depremzedelere teslim edileceğini belirtti. Haber Merkezi

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